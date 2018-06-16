Рекорды российского ЧМ на Украине, диагноз Дзагоеву и «скромность» Головина: обзор событий второго дня ЧМ-2018 в России

Телетрансляция чемпионата мира по футболу бьёт рейтинговые рекорды на Украине. Алан Дзагоев узнал свой окончательный диагноз после травмы, полученной в матче с Саудовской Аравией. Александр Головин пояснил, почему покинул эфир Первого канала, а наставник сборной Исландии рассказал, какую профессию не бросит даже ради футбола. Главные неспортивные события второго дня ЧМ-2018 — в обзоре RT.

Наказание за разгром

Пока российские болельщики радовались разгромной победе над Саудовской Аравией, кое-кому было не до праздника. Глава Управления по спорту королевства Турки аль-Шейх выступил с резкой критикой в адрес своих футболистов.

«Мы сделали для игроков сборной всё возможное, покрывали в течение трёх лет все их расходы, наняли для них лучшую тренерскую команду и тренера мирового уровня, но они не выполнили даже на 5% то, что от них требовалось», — цитирует функционера РИА Новости.

Аль-Шейх добавил, что вратарь Абдаллах аль-Майюф, нападающий Мохаммед аль-Салауи и защитник Усама Хавсави получат штраф за своё плохое выступление на чемпионате мира. Для футбола это экстраординарный случай — всё-таки это спорт, и поражения случаются с каждым.

Впрочем, позднее поступило опровержение столь крутых мер против игроков саудовской сборной. Местная федерация футбола заявила, что слова чиновника были неправильно интерпретированы.

Воровка из Перу

А вот за реальные преступления наказания избежать не удастся. К сожалению, такое крупное событие, как чемпионат мира по футболу, не может пройти без криминала. В московском отделении Общественной наблюдательной комиссии заявили о задержании первого болельщика, нарушившего в России закон.

«Как нам сообщили, сорокалетняя гражданка Перу, приехавшая с друзьями на матч своей команды в Россию, была задержана по подозрению в краже кошелька. Сейчас она находится в изоляторе временного содержания на Петровке, 38. Фактически она является первой задержанной за правонарушения болельщицей. Жалоб она не имеет, только просит передать через друзей вещи. Сейчас решается вопрос о связи с представителями её страны. В целом же чувствует себя гражданка Перу нормально», — сказал секретаря ОНК Москвы Ивана Мельникова.

Золотое такси

Впрочем, случаи нарушения закона со стороны болельщиков довольно редки. Обычно они сами оказываются жертвами мошенников. Так, гостю из Саудовской Аравии пришлось пойти в полицию после того, как он отдал 30 тысяч рублей таксисту за поездку по Москве.

«После матча болельщик из Саудовской Аравии вызвал такси до гостиницы. По его словам, он договорился с таксистом заплатить за проезд три тысячи рублей, но по окончании поездки с его банковской карты списали почти 30 тысяч рублей, после этого он обратился в правоохранительные органы», — заявили в полиции.

К счастью, злоумышленник был тут же задержан в ночь на 15 июня. По данному инциденту теперь проводится проверка.

ФИФА против пиратства

Преступления, связанные с чемпионатом мира, могут совершаться и в международных масштабах. После матча открытия между Россией и Саудовской Аравией ФИФА заявила, что игру незаконно транслировал канал BeoutQ, вещающий в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

«Мы очень серьёзно относимся к такого рода нарушениям и пытаемся решить возникшую проблему, а также рассматриваем возможные меры против организаций, которые поддерживают незаконную деятельность. Мы опровергаем тот факт, что ФИФА выдавала какие-либо права на трансляции на данном телеканале», — заявила пресс-служба организации.

Фанатское наследие

В 2014 году на весь мир прославился бразильский болельщик Кловис Фернандес. Пожилой мужчина со смешными усами, в шляпе и с копией чемпионского кубка не мог сдержать слёз, когда его кумиры проиграли Германии со счётом 1:7. Позднее журналисты узнали, что Фернандес не пропускал ни одного мундиаля с 1990 года, объездил вслед за сборной 60 стран мира и был её самым преданным фанатом.

К сожалению, спустя год после домашнего чемпионата мира Фернандеса не стало — «Гаучо де Копа», как его называли друзья, скончался после девяти лет борьбы с раком. Но любовь к футболу передалась по наследству его сыновьям. Франко и Густаво приехали в Россию и привезли с собой ту самую шляпу и копию кубка, с которыми не расставался их отец.

«Мы приехали сюда, чтобы привезти трофей отца. Это мой седьмой чемпионат мира, и я сравнялся с папой. Для Густаво это четвертый чемпионат, так что мы продолжим наше путешествие. Мы проводим здесь уже четвертый день. Москва — прекрасный город, люди здесь — замечательные. Думаю, Бразилия готова. Надеюсь, в финале сыграют Бразилия и Аргентина», — рассказал Daily Mail Франко.

Sons of World Cup icon Clovis Acosta Fernandes take up their father's legacy.



The beautiful game ❤️ pic.twitter.com/h1I3wdmztt — FootballFunnys (@FootballFunnnys) 15 июня 2018 г.

Диагноз Дзагоева

На следующий день после победы россиян над Саудовской Аравией стало известно, что же произошло в том матче с Аланом Дзагоевым. Полузащитник ЦСКА не смог доиграть встречу и попросил замену уже в середине первого тайма.

МРТ показало, что у Дзагоева произошло повреждение мышц задней поверхности бедра. Однако о сроках восстановления футболиста по-прежнему говорить пока рано. Сыграет ли хавбек на чемпионате мира вновь, пока никто не знает.

Сегодня Алан Дзагоев выполнил МРТ, по итогам которого было установлено повреждение мышц задней поверхности бедра. Сроки лечения игрока будут определены в течение ближайших суток. pic.twitter.com/jLmDP1A8sb — Сборная России (@TeamRussia) 15 июня 2018 г.

Головин объяснился

После матча с Саудовской Аравией внимание болельщиков привлёк один эпизод. Один из героев встречи Александр Головин принял участие в прямом включении в эфире «Первого канала», где в тот момент обсуждалась игра сборной. Один из гостей программы начал нахваливать 22-летнего игрока, но тот, не дожидаясь окончания речи, снял наушник и покинул эфир.

Кому-то показалось, что скромность не позволила Головину выслушивать дифирамбы, кто-то посчитал, что таким образом игрок проявил неуважение к СМИ. На следующий день футболист объяснил свои действия.

«Я ушёл из эфира Первого канала, потому что ничего не слышал в наушнике. Меня не так поняли. Конечно, все любят хвалебные речи, но много этого делать не нужно — может плохо сказаться», — сказал Головин Sport24.

Преданность профессии

В субботу, 16 июня, главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон выведет свою команду на поле против вице-чемпионов мира из Аргентины. Казалось бы, когда ты достиг таких высот в тренерском деле, то нужно полностью посвятить себя футболу. Но исландский специалист не таков. Накануне игры он заявил, что ни за что не бросит свою основную работу стоматологом.

«Просто чтобы предотвратить эти вопросы: я всё ещё работаю стоматологом. Я никогда не уйду с этой работы», — приводит слова Хадльгримссона пресс-служба ФИФА.

Испорченный праздник

Успешное проведение чемпионата мира по футболу в России не всем пришлось по душе. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что праздник для любителей футбола необходимо испортить.

«Мы сейчас пытаемся планировать акции таким образом, чтобы каждый фанат, который едет в Россию, увидел портреты Олега Сенцова, Владимира Балуха, Александра Кольченко. Футбольный праздник мы им должны испортить», — цитирует министра агентство «Украинские новости».

В Госдуме с предложением Климкина не согласились. Депутат Сергей Чепиков заявил, что Климкин своими заявлениями дискредитирует Украину.

«Я вообще не понимаю, откуда берутся эти идеи репрессивных мер. Нужно понимать, что уже XXI век, мы живём в цивилизованном обществе. Такими поступками Украина только дискредитирует себя. Всё это способствует не миротворческим действиям, а совсем наоборот. Кроме сожаления, по этому вопросу у меня больше ничего нет», — сказал Чепиков RT.

Рекордные рейтинги

Ранее на Украине неоднократно высказывалась идея запретить телетрансляции чемпионата мира в России, однако этого не произошло. Отказ от показа матчей привёл бы украинские каналы к штрафным санкциям со стороны Европейского союза вещателей, что могло бы привести к потере телеправ на трансляции следующего мундиаля в Катаре.

Решив всё-таки показать матч открытия чемпионата мира с участием России и Саудовской Аравии, украинский телеканал «Интер» не прогадал. По его данным, трансляция матча стала 14 июня самой рейтинговой в стране среди аудитории свыше 18 лет — игру посмотрели 16,6% телеаудитории.