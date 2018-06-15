В Саудовской Аравии опровергли информацию о наказании игроков за поражение от сборной России

Федерация футбола Саудовской Аравии опровергла появившуюся в СМИ информацию о наказании игроков национальной команды за поражение от сборной России в матче открытия чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Канал ввёл в заблуждение общественное мнение, написав, будто глава федерации возложил ответственность на некоторых игроков сборной за проигрыш нашей команды сборной России, чем унизил одних игроков перед другими, хотя проигрыш матча - это показатель уровня всех команды», — говорится в заявлении.

Отмечается, что федерация высоко оценила позицию и смелость главы генерального управления по спорту Турки Аль Шейха, который заявил, что берет на себя полную ответственность за проигрыш команды.

«Все будут работать в последующие дни над исправлением ошибок, которые сделали во время прошлого матча для демонстрации приемлемого уровня и достижения хорошего результата в следующих двух матчах в своей группе». — подытожили в федерации.

Команда Саудовской Аравии проиграла России со счётом 5:0. Следующим соперником подопечных Пицци станет Уругвай. Матч состоится 20 июня.

Ранее сообщалось, что футболистов Саудовской Аравии накажут за поражение от сборной России.