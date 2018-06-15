Футболистов Саудовской Аравии накажут за поражение от сборной России

Несколько футболистов Саудовской Аравии будут наказаны за разгромное поражение от сборной России в матче открытия чемпионата мира 2018 года.

Об этом заявил глава Управления по спорту королевства Турки аль-Шейх.

«Мы сделали для игроков сборной всё возможное, покрывали в течение трёх лет все их расходы, наняли для них лучшую тренерскую команду и тренера мирового уровня, но они не выполнили даже на 5% то, что от них требовалось», — цитирует спортивного функционера РИА Новости.

Аль Шейх отметил, что полностью берёт на себя ответственность перед принцем королевства и болельщиками за плохую игру национальной команды.

Кроме того, он подчеркнул, что вратарь Абдаллах аль-Майюф, нападающий Мохаммед аль-Салауи и защитник Усама Хавсави получат взыскание.

Ранее сообщалось, что ФИФА определила лучший момент первого игрового дня ЧМ-2018.