«Отдают предпочтение войне»: почему мосты в Киеве находятся на грани разрушения

Большинство мостов и инфраструктурных объектов Киева находятся в аварийном состоянии. Об этом сообщил источник RT в украинской проектной организации. Ранее один из проектировщиков метромоста через Днепр в украинской столице заявил, что сооружение может рухнуть в любой момент. По данным источника в киевской администрации, городская инфраструктура не ремонтировалась уже несколько десятилетий. Вместе с тем строительство новых объектов заморожено.

Единственный киевский метромост через Днепр «может рухнуть в любой момент абсолютно неожиданно». Об этом заявил один из его проектировщиков — архитектор Георгий Росновский.

«Начнёт разрушаться в одном месте — и, как домино, пойдёт по всем пролётам. Когда испытывали мост Метро, давали колоссальную, максимальную нагрузку, и опускание шарниров было на 3 см, убирали нагрузку — было ноль. А сейчас шарнир опустился на 23 см и не поднимается», — сказал архитектор в интервью «Громадському Радио».

Он сообщил, что метромост, построенный в 1965 году, должен был простоять 100 лет, но уже через 30 его состояние стало вызывать большие опасения. «Обследование показало, что там много трещин и арматура в плохом состоянии», — отметил Росновский.

Мост протяжённостью 700 м — один из самых перегруженных в городе. Это стало одной из причин его преждевременного разрушения.

«Уже десять лет как запретили движение по мосту тяжелого транспорта, но всё равно мост под угрозой», — отметил Росновский.

«Ограниченно работоспособный»

Специалист компании «Союзтранспроект» сообщил в беседе с RT, что они неоднократно передавали в Киевскую администрацию информацию об угрожающем состоянии моста.

«Мост регулярно ремонтируют, но это не даёт результатов. Нагрузка на него огромная не только из-за метро, но и из-за постоянных пробок. Это одна из самых важных транспортных артерий города, которая объединяет правый берег с огромными жилыми массивами на левом берегу», — рассказывает собеседник RT.

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Появление недалеко от моста плавучей гостиницы привело к тому, что течение Днепра в этом месте изменилось. Это угрожает прочности опор, поскольку они были построены с учетом других нагрузок, отмечает эксперт.

По его мнению, мост нуждается в немедленной реконструкции.

Однако в муниципалитете считают, что проблема не такая серьёзная. Заместитель главы Киевской городской государственной администрации Дмитрий Давтян признал, что мост «ограниченно работоспособный», но призвал киевлян не паниковать.

«Обследование установило, что до момента аварийности ещё 6 лет с момента обследования, которое было проведено в 2015—2016 годах. То есть теоретически мы должны успеть сделать капитальный ремонт до 2022 года», — заявил чиновник.

«Устал от времени»

Последние годы киевская инфраструктура буквально рассыпается на глазах. Например, 27 февраля прошлого года частично обрушился Шулявский путепровод, жертв удалось избежать. Киевская администрация запретила движение по нему грузовикам. Однако после того, как специалисты укрепили подпорки, движение возобновили.

«Путепровод находится в аварийном состоянии, это просто чудо, что не произошло более сильного разрушения. Движение по нему надо было остановить ещё год назад — это небезопасно», — рассказал источник RT в компании «Союзтранспроект».

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что мост «устал от времени». На месте путепровода планировалось построить трёхуровневую развязку, однако администрация города до сих пор не может согласовать проект.

Частичное обрушение Шулявского путепровода

globallookpress.com

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Источник RT в «Киевсоюздорпроекте» говорит, что в аварийном состоянии находится большинство мостов города, в частности Дарницкий — его опоры постепенно разрушаются — и Московский.

«На Московском мосту проводили только косметический ремонт покрытия и перил, хотя его конструкции находятся в аварийном состоянии. На ремонт не хватает средств», — отметил собеседник RT.

Не лучше обстоят дела и с новыми инфраструктурными проектами. Уже несколько десятилетий Киев не может закончить строительство метромоста, который должен соединить Подол с густонаселённым массивом на левом берегу, где проживает около 300 тыс. человек.

Киев комплексно не ремонтировал инфраструктурные объекты последние несколько десятилетий, рассказывает RT источник в киевской администрации.

«Деньги уходили на непонятные цели, просто отмывались. А теперь ситуация выходит из-под контроля, поскольку нет ресурсов на ремонт даже одного моста. Перекладывать надо дороги, трубы, реконструировать школы и садики», — пояснил собеседник RT.

«Украина не может себе позволить новые крупные проекты»

Перед нынешними киевскими властями стоит выбор: направить деньги на вооружение или на мост, и они «отдают предпочтение войне», говорит в беседе с RT заведующий кафедрой политологии и социологии Университета имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

По его мнению, ремонтировать один метромост бессмысленно, поскольку добраться до него по плохим дорогам очень сложно. «Надо подходить к инфраструктурным вопросам комплексно. Но пока никакой программы на Украине нет, также нет и достаточных средств», — отметил он.

Киевское бездорожье

© Gleb Garanich/Reuters

«Сейчас руководство Украины зависит от траншей, которые предоставляют международные организации», — отметил эксперт.

Однако, несмотря на отсутствие средств, Пётр Порошенко заявил, что Киев намерен реализовать масштабный проект — мост через Дунай.

Источник RT в партии «Самопомощь» сообщил, что с удивлением прочитал заявление президента Украины о строительстве моста через Дунай.

«Давайте признаем: Украина не может себе позволить новые крупные проекты, поскольку даже существующие мы не в состоянии поддерживать в нужном нам состоянии», — заявил собеседник RT.

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Эксперты отмечают, что украинский лидер таким образом старается конкурировать с Россией, где в мае состоялось открытие Крымского моста. Ранее на Украине неоднократно говорили, что РФ не сможет построить мост в Крым через Керченский пролив. Например, такое заявление в августе 2017 года сделал министр юстиции Украины Павел Петренко. Он ссылался на то, что международные компании не будут принимать участие в реализации проекта, а самостоятельно Россия не справится с таким масштабным строительством.

«Но мост открыт. Наша страна построила новую инфраструктуру в Сочи и для чемпионата мира по футболу, чем поразила даже видавших многое чиновников ФИФА. Россия умеет удивлять мир», — подчёркивает Кошкин.

По словам эксперта, если на Украине не будут вкладывать средства в модернизацию инфраструктуры, в частности мостов, то они вскоре начнут массово разрушаться.