Порошенко проехал в кабине машиниста поезда на церемонии открытия тоннеля в Европу
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В церемонии принял участие президент Украины Пётр Порошенко.
Как сообщает ТАСС, по этому случаю украинский лидер проехал в кабине машиниста первого поезда, пущенного после завершения работ.
«Это проект, благодаря которому Украина становится ещё ближе к Европейскому союзу, а Евросоюз — к Украине», — заявил он.
Железнодорожный Бескидский тоннель длиной 1750 м является частью Львовской железной дороги и находится между станциями Бескид (Львовская область, Прикарпатье) и Скотарское (Закарпатская область).
В июне 2017 года сообщалось, что украинский лидер Пётр Порошенко открыл символическую «дверь в ЕС» на украинско-словацкой границе во время церемонии по случаю вступления в силу безвизового режима с Евросоюзом.