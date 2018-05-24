Порошенко проехал в кабине машиниста поезда на церемонии открытия тоннеля в Европу

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Во Львовской области в четверг, 24 мая, после реконструкции был открыт Бескидский железнодорожный тоннель.
Порошенко проехал в кабине машиниста поезда на церемонии открытия тоннеля в Европу
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В церемонии принял участие президент Украины Пётр Порошенко.

Как сообщает ТАСС, по этому случаю украинский лидер проехал в кабине машиниста первого поезда, пущенного после завершения работ.

«Это проект, благодаря которому Украина становится ещё ближе к Европейскому союзу, а Евросоюз — к Украине», — заявил он.

Железнодорожный Бескидский тоннель длиной 1750 м является частью Львовской железной дороги и находится между станциями Бескид (Львовская область, Прикарпатье) и Скотарское (Закарпатская область).

В июне 2017 года сообщалось, что украинский лидер Пётр Порошенко открыл символическую «дверь в ЕС» на украинско-словацкой границе во время церемонии по случаю вступления в силу безвизового режима с Евросоюзом.

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