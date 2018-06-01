Порошенко объявил о планах построить мост через Дунай

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Украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что Украина начинает разрабатывать документацию для строительства моста через реку Дунай.
Порошенко объявил о планах построить мост через Дунай
  • globallookpress.com
  • © Christian Thiel

Об этом он сказал во время открытия мостового перехода на трассе «Одесса — Рени» в Одесской области.

«Сегодня у нас есть несколько мест для строительства моста через Дунай, мы начинаем разработку необходимой документации и согласование с нашими румынскими и болгарскими партнёрами», — приводит слова Порошенко УНН.

Также в Twitter Порошенко отмечается, что открытие моста в Одесской области является «чрезвычайно важным событием» для развития дороги «Одесса — Рени» и дорожного строительства Украины в целом. 

Ранее Порошенко заявил, что Украина намерена «использовать» Крымский мост для связей с Кубанью.

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