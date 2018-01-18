Холодный расчёт: почему украинские вузы переводят студентов на дистанционное обучение

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко отправил студентов на дистанционное обучение. Таким же образом поступили ещё полтора десятка высших учебных заведений страны. Предполагается, что удалёнка продлится до весны. По данным источника RT в Министерстве образования Украины, это вынужденная мера — у вузов нет денег на отопление помещений. Сможет ли надомное образование заменить украинским студентам лекции и семинары, выяснял RT.

Отопительный семестр

26 тыс. студентов главного вуза Украины — Киевского национального университета им. Тараса Шевченко — останутся дома как минимум до конца зимы.

«Второй семестр начинается с 24 января, но с этого периода по 28 февраля будут проводиться учебные практики за пределами университета, написание курсовых и дипломных работ, организовано самостоятельное обучение», — говорится в официальном сообщении Киевского национального университета (КНУ) им. Тараса Шевченко.

Эксперты полагают, что такая схема обучения может быть продлена до конца отопительного сезона.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

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Примеру крупнейшего учебного заведения последовали ещё 15 вузов страны, рассказал источник RT в Министерстве образования Украины. Среди них ещё два столичных учебных заведения — Киевский национальный университет строительства и архитектуры и Национальный университет биоресурсов и природопользования, три одесских вуза — Национальный университет им. Мечникова, Академия пищевых технологий и Юридическая академия, а также другие региональные университеты.

«Около 10 учебных заведений в других регионах также отправляют студентов учиться дистанционно. Об этом подумывают ещё несколько киевских вузов», — рассказал собеседник RT.

Школы и детские сады, по словам источника RT в Министерстве образования, пока продолжат работать в штатном режиме.

Вынужденные каникулы

Заведующий кафедры КНУ им. Т.Г. Шевченко подтвердил RT, что всех студентов переводят на дистанционную форму обучения. Планируется, что они получат задания от преподавателей, а после того, как занятия возобновятся, напишут серию контрольных работ. Однако не все сотрудники вуза оказались готовы к такому повороту событий.

«Мы оказались не готовы к подобному шагу, поскольку все лекции надо оцифровать, записать видео и подготовить практические работы. Повторю, мы к такому не готовы, поэтому все преподаватели неформально урезают программу. А студенты ищут подработку или планируют дополнительный отдых», — заявил в беседе с RT представитель университета.

По его словам, больше всего недовольны решением руководства вуза студенты, обучающиеся на платной основе. Ведь никаких скидок, несмотря на вынужденные каникулы, не предусмотрено, говорит источник RT.

По данным КНУ им. Т.Г. Шевченко, годовая стоимость обучения по специальности «английская филология» составляет 54,6 тыс. грн. ($1,9 тыс.), «социология» — 39,9 тыс. грн. ($1,4 тыс.), «кибербезопасность» — 44,1 тыс. грн. ($1,5 тыс.). Для сравнения: средняя заработная плата на Украине, по данным Государственной службы статистики, составляет 7,3 тыс. грн. ($256) в месяц.

Дорогое тепло

Своё решение отправить студентов на дистанционное обучение университеты объяснили высокими тарифами на электроэнергию и отопление — Минобразования предписало вузам сократить расходы.

«В конце 2017 года пять высших государственных органов оперативно и слаженно, буквально за месяц, приняли решение более чем на 11 млрд грн. ($386 млн) в пользу энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова. В том числе подняв тарифы на электроэнергию на 16% для тех же учебных заведений. Они (власти. — RT) очень гордятся тем аргументом, что это не повлияет на тарифы для населения», — написал на своей странице в Facebook экономист Андрей Герус.

В Министерстве образования Украины уже подумывают над перекройкой годового расписания занятий.

«Сейчас мы думаем над тем, чтобы сделать длинными каникулы в зимний период и сократить летние каникулы. Но окончательно мы решим этот вопрос не ранее чем через несколько месяцев», — сообщил источник RT в Министерстве образования.

Собеседник RT также напомнил, что украинских студентов уже отправляли на дистанционную учёбу в 2015 году, но «такого скандала тогда не было».

Действительно, вузы Украины приостанавливают очное обучение из-за отсутствия денег на отопление не в первый раз. Но это не проблема экономики, уверен президент Центра системного анализа и прогнозирования (Украина) Ростислав Ищенко.

«Вопрос заключается в нежелании властей и руководства вузов проводить элементарные организационные мероприятия, а также в повальном воровстве. Причём разворовывают средства на всех уровнях — в этом участвуют и ректорат, и Министерство образования, и Минфин, — заявил Ищенко в интервью RT. — Я абсолютно уверен, что в бюджеты вузов деньги на отопление были заложены».

По словам эксперта, найти средства, чтобы обеспечить отопление в главном вузе страны, — задача для Украины вполне посильная.

«Это не ракету на Марс запустить. Даже в 1918—1920 годах, когда в стране шла гражданская война, в вузах всё равно топили. Находили возможность. Может, не везде хорошо, но везде топили», — подчеркнул Ищенко.

Источник RT в Министерстве образования Украины сообщил, что ведомство уже получило несколько запросов от депутатов с просьбой разъяснить ситуацию.

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«Закрытие вузов абсолютно недопустимо. В самую последнюю очередь нужно приостанавливать работу больниц, школ и университетов. В конце концов, есть кредиты и рассрочки платежей. Безвыходных ситуаций не существует», — написал на своей странице в Facebook экс-депутат Верховной рады Егор Фирсов.

Возмутила ситуация и украинского общественного деятеля, депутата Рады V-VII созывов Спиридона Килинкарова.

«Если Киевский национальный университет перевели на дистанционное обучение из-за нехватки средств на коммуналку до 1 марта, то Гройсману нужно заткнуться и не рассказывать сказки о своём гениальном управлении страной. Позорище!» — написал в Facebook бывший народный избранник.

В поисках «упущенного времени»

По мнению экспертов, качество образования в украинских вузах и так оставляет желать лучшего, а перевод на дистанционную форму обучения только усугубит ситуацию и увеличит «отток мозгов» из страны.

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«Зачем абитуриентам платить учебным заведениям, если они могут поступить на учёбу в Польше и гарантированно получить работу», — рассказал в беседе с RT руководитель украинской компании по подбору персонала.

Обеспечить качественное образование при дистанционном обучении невозможно, считает доцент кафедры мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

«Около 80% материала при такой форме обучения студентами не усваивается, — заявил в интервью RT эксперт. — Студенты должны работать в прямом контакте с преподавателем, в противном случае это упущенное время».

Некоторые эксперты считают, что вынужденный перевод студентов на удалёнку — прямое свидетельство масштабных проблем в политической системе Украины.

«Закрытие очной деятельности университета в Киеве характеризует постепенный распад структур, присущих полноценному демократическому государству. Однако этот скандальный сюжет вряд ли повлияет на работу правительства и силовых ведомств, которые обеспечивают существование нынешней украинской власти», — прокомментировал ситуацию в беседе с RT заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.