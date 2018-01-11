Климкин заявил, что Украина должна делать больше для нацменьшинств в сфере образования

Киеву следует делать больше для национальных общин в сфере образования. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Я считаю, что мы должны больше делать для наших национальных общин, в том числе для румынской общины. Это касается и финансирования, и изменения методик (преподавания. — RT)», — цитирует министра «Укринформ».

Климкин добавил, что детей, которые приходят в первый класс, необходимо заинтересовывать, а «не отпугивать новой для них украинской грамматикой».

В сентябре Рада Украины приняла закон об образовании, согласно которому с 2018 года классы с преподаванием предметов на «языках национальных меньшинств» останутся только в начальной школе.

Первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью RT прокомментировал ситуацию с языками нацменьшинств в стране.