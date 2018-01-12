Румыния и Украина разработают совместный документ по имплементации закона об образовании

Румыния и Украина разработают совместный документ по имплементации закона об образовании, в частности статьи 7 закона, которая посвящена использованию языков в ходе учебного процесса. Об этом сообщается на сайте МИД Украины.