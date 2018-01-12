Румыния и Украина разработают совместный документ по имплементации закона об образовании
«Сторонами достигнута договорённость разработать совместный документ по имплементации нового закона Украины «Об образовании», в частности его статьи 7, касающейся использования языков в учебном процессе», — говорится в тексте сообщения.
#Україна та #Румунія домовилися напрацювати спільний документ щодо імплементації нового Закону України «Про освіту». 🇺🇦🇷🇴— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) 12 января 2018 г.
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Отмечается, что в переговорах приняли участие министр иностранных дел Украины Павел Климкин и министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану.
5 сентября Верховная рада приняла закон «Об образовании», согласно которому с 2018 года классы с преподаванием предметов на «языках национальных меньшинств» останутся только в начальной школе.