«Не имеет отношения к реальности»: зачем Украина создала отдел патрульной полиции в Крыму

На Украине начал действовать отдел патрульной полиции Крыма, который, как ожидается, будет заниматься карательными действиями в отношении граждан, посетивших полуостров. Кроме того, глава МИД Украины Павел Климкин призвал не посещать чемпионат мира по футболу, который пройдёт в России. Эксперты отмечают, что все эти действия — продолжение выбранного Киевом антироссийского вектора.

На Украине начал работу отдел патрульной полиции в Крыму и Севастополе. Примечательно, что при этом территориально отдел находится в Херсонской области, то есть за пределами территории полуострова. Официальная церемония начала работы новой службы прошла на посту «Азов», расположенном на 500-м километре автодороги М-18 Харьков — Симферополь — Алушта — Ялта.

Представители отдела будут работать на блокпостах в Геническом, Каланчацком и Чаплынском районах, граничащих с Крымом, сообщили в Главном областном управлении Национальной полиции Украины.

Патрули возьмут под контроль основные украинские трассы, соединяющие материк с полуостровом. Как пояснил глава украинской Нацполиции Сергей Князев, в рамках службы планируется создать 60 офицерских должностей. Представители патруля будут работать с жителями Крыма, которые выехали с территории полуострова.

Карательная служба

Сенатор от Республики Крым, член комитета по международным делам Сергей Цеков отмечает, что целью создания подобных организаций на самом деле является попытка наказать тех, кто посещает Крым.

РИА Новости

«Это продолжение политики Киева по созданию структур Автономной республики Крым на Украине. Всё началось с создания представительства президента, потом службы безопасности, прокуратуры — все эти структуры располагаются либо в Киеве, либо в Херсоне. Сейчас пошли дальше — создали патрульную полицию. Задача одна — карательная. Известно, что они пристально наблюдают за происходящим в Крыму, по отношению к крымчанам применяют репрессивные методы при пересечении границы», — пояснил сенатор.

По его словам, Киев таким образом пытается продемонстрировать, что Крым — это часть Украины, но всё это лишь на бумаге. «В это никто не верит, и это невозможно для крымчан — для граждан России», — отметил Цеков.

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Кроме того, вряд ли работа подобной службы увенчается успехом, ведь из-за высокого уровня коррупции на Украине «значительная часть средств, которые выделяются на создание этих органов, просто разворовывается», заключил сенатор.

Гарантированные провокации

Кроме того, на Украине призывают к бойкоту чемпионата мира по футболу, который летом пройдёт в России.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обратился к жителям страны с требованием не ехать на чемпионат мира по футболу, объясняя это якобы небезопасной обстановкой в РФ.

«Призываю всех украинцев не ехать в Россию на чемпионат мира по футболу — 2018. Провокации гарантированы, а безопасность там никем не защищена», — приводятся слова Климкина в Twitter украинского МИД.

.@PavloKlimkin: Закликаю всіх українців не їхати в Росію на Чемпіонат світу з футболу 2018. Провокації гарантовані, а безпека там ніким не захищена. — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) May 14, 2018

Ранее в Госпогранслужбе Украины также рекомендовали украинцам не ехать на ЧМ-2018 в Россию.

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв отметил уверенность Климкина в том, что провокации на ЧМ-2018 точно будут.

«Если господин Климкин делает такие заявления и гарантирует нам провокации, не сам ли он их готовит? Я думаю, что наши государственные структуры изучат его высказывания и отреагируют. Призывая граждан Украины не ехать на чемпионат мира по футболу в Россию, он прежде всего должен был подумать о самих украинцах, о любителях футбола. Такое грандиозное событие люди ждут много лет и не имеют права пропустить его. Пугать их «страшилками» не подобает уровню руководителя такого ведомства», — отметил Свищёв.

Украинский вектор

Подобные действия Киева вполне укладываются в общий вектор политики, который был выбран по отношению к России, считает политолог Александр Асафов. Украинским властям ничего не остаётся, кроме как имитировать свою причастность к жизни полуострова.

«Это продолжение достаточно очевидного вектора внутриукраинской повестки, которая имеет внешнее политическое оформление. Украинцы действительно имитируют принадлежность Крыма Украине, создавая вот эти мертворождённые полицию, прокуратуру, муниципальные органы Крыма. Это всё имеет некий политический ангажемент и не имеет никакого отношения к реальности», — подчеркнул эксперт.

Таким образом, Киев любыми способами пытается обесценить политику Москвы — отсюда и сообщения о возможных провокациях на ЧМ-2018 по футболу.

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«Безусловно, любые мировые события, происходящие в России, для Украины очень неприятны — особенно те, которые невозможно девальвировать, которые имеют положительный контекст. Поэтому принято решение запретить трансляцию. Так же, как украинское ведомство периодически предупреждает своих граждан о грозящих им бедах в Крыму, хотя они всё равно продолжают туда ездить и наслаждаться отдыхом, украинцев предупреждают о неведомой им проблеме посещения чемпионата мира.

Скорее всего, они (украинцы. — RT) по полной постараются помешать им туда ехать. И это, безусловно, является отражением антироссийской направленности всех политических процессов Украины», — заключил эксперт.

Напомним, Крым вошёл в состав России по итогам референдума, на котором более 90% жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ.