Сенатор от Крыма прокомментировал начало работы украинской патрульной полиции полуострова

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Анастасия Румянцева
Сенатор от Республики Крым, член комитета по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT начало работы в Херсонской области Украины обособленного отдела патрульной полиции в Крыму и Севастополе.
Сенатор от Крыма прокомментировал начало работы украинской патрульной полиции полуострова
  • РИА Новости

«Это продолжение политики Киева по созданию структур Автономной Республики Крым на Украине. Всё началось с создания представительства президента, потом службы безопасности, прокуратуры — все эти структуры располагаются либо в Киеве, либо в Херсоне. Сейчас пошли дальше — создали патрульную полицию. Задача одна — карательная, известно, что они пристально наблюдают за происходящим в Крыму, по отношению к крымчанам применяют репрессивные методы при пересечении границы. Конечно, они пытаются демонстрировать своим гражданам, что Крым — часть Украины. Но в это никто не верит, это невозможно для крымчан — для граждан России», — отметил Цеков.

Сенатор также отметил, что «с учётом высокого уровня коррупции на Украине значительная часть средств, которая выделяется на создание этих органов, просто разворовывается».

Ранее пресс-служба областного управления Нацполиции сообщила, что в Херсонской области Украины начал работу обособленный отдел патрульной полиции в Крыму и Севастополе. Отмечается, что 65 патрульных полицейских будут находиться на блокпостах в Геническом, Каланчакском и Чаплинском районах.

Подробнее — в материале RT.

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