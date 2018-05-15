На Украине заработала «патрульная полиция Крыма»
«65 патрульных полицейских будут дислоцироваться на блокпостах в трёх приграничных районах: Геническом, Каланчакском и Чаплинском», — говорится в сообщении в Facebook.
Кроме того, сотрудники правоохранительных органов будут контролировать основные трассы, которые соединяют Украину с Крымским полуостровом.
В апреле Нацполиция Украины заявила о начале набора патрульных в отдел патрульной полиции в Крыму и Севастополе.
Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в разговоре с RT прокомментировал заявление украинских правоохранительных органов.
Подробнее — в материале RT.