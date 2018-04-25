Нацполиция Украины заявила о начале набора патрульных для Крыма

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Национальная полиция Украины заявила о начале набора патрульных в отдел патрульной полиции в Крыму и Севастополе. Об этом сообщается на сайте украинской полиции.
Нацполиция Украины заявила о начале набора патрульных для Крыма
  • Reuters

Отмечается, что объявлен набор на 60 должностей патрульных офицеров.

По словам главы Нацполиции Сергея Князева, с 14 мая «патрульная полиция Крыма» заступит на ротационной основе на патрулирование трёх основных дорог, которые соединяют Украину с полуостровом. 

«Пока мы не можем территориально быть в Крыму, но на первых метрах земли Крыма наших людей встречает крымская полиция», — сказал Князев.

После укомплектования состава и четырёхмесячного обучения патрульных они заступят на службу на постоянной основе. 

В украинской полиции заявили, что до конца года планируется запустить стационарное подразделение.

В январе глава МВД Украины Арсен Аваков призвал Нацполицию и Нацгвардию готовиться к работе на территории Донбасса и Крыма.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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