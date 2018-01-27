Аваков призвал Нацполицию и Нацгвардию Украины готовиться к «работе» в Крыму и Донбассе

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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал Нацполицию и Нацгвардию готовиться к работе на территории Донбасса и Крыма.

«Будет та фаза нашей жизни, когда вам придётся вместе с Национальной полицией заходить в районы Донецкой и Луганской областей и Крыма, освобождённые от оккупации, нужно будет правильно поставить работу», — сказал Аваков.

Он отметил, что это будет «очень тяжёлая работа».

«И мы это уже делали, когда освобождали территории Луганской и Донецкой областей. Надо готовиться к ней уже сейчас», — сказал он.

Ранее в МВД Украины заявили о намерении до конца 2018 года создать спецподразделения патрульной полиции по Крыму и Севастополю. Позднее в Крыму ответили на данное предложение.

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