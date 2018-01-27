В Крыму ответили на предложение Авакова создать патрульную полицию на полуострове

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Марианна Чурсина
Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в беседе с RT раскритиковал заявление главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что в стране будут созданы спецподразделения патрульной полиции по Крыму и Севастополю.

«Это очередной коррупционный проект украинских властей. Мы знаем, что уже сейчас на Украине относительно Республики Крым на бумаге декларативно существуют какие-то непонятные органы, не ясно чем занимающиеся, поскольку никакой юрисдикции на территории полуострова у них нет», — сказал он.

Ганжара также подчеркнул, что никакая украинская полиция не появится на полуострове.

«Реально эту деятельность на территории Крыма они никогда вести не будут, поскольку ни при каких условиях Крым не станет частью Украины. Этот выбор был сделан крымчанами раз и навсегда в 2014 году. А создание дополнительного ведомства, на мой взгляд, является целью МВД Украины в борьбе за те минимальные бюджетные средства и ресурсы, которые сегодня в этом государстве есть. Я глубоко убеждён, что там идёт серьёзная внутриклановая борьба», — заключил депутат.

Ранее в МВД Украины заявили о намерении до конца 2018 года создать спецподразделения патрульной полиции по Крыму и Севастополю.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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