Министерство культуры Франции изменило данные о принадлежности Севастополя к России
Изначально в справке о Севастопольском художественном музее имени М.П. Крошицкого указывался адрес: проспект Нахимова, 9, Севастополь, Российская Федерация.
В настоящее время на сайте говорится, что объект якобы находится на территории Украины.
В марте в ООН признали телефонный код России для Крыма.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.