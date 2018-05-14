Министерство культуры Франции признало Севастополь частью России

Министерство культуры Франции на своём официальном сайте признало Севастополь частью России.

Французское министерство подготовило карту, на которой указаны участники акции «Ночь европейских музеев — 2018».

Одним из участников мероприятия, которое пройдёт в субботу, 19 мая, станет Севастопольский художественный музей имени М.П. Крошицкого.

Согласно справке, здание находится по адресу проспект Нахимова, 9, Севастополь, Российская Федерация.

14 мая ЕС ввёл новые санкции из-за проведения российских президентских выборов на территории Крыма.

В марте в ООН признали телефонный код России для Крыма.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.