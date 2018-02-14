Инициатива Киева: что обсуждали в телефонном разговоре Путин и Порошенко

Президент России Владимир Путин и глава Украины Пётр Порошенко провели телефонный разговор. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, основное внимание стороны уделили обмену пленными в Донбассе. При этом он подчеркнул, что инициатором звонка был Порошенко. RT разбирался, почему официальный Киев идёт на контакт с Кремлём, хотя публично не упускает случая обвинить Москву во всех грехах.

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с украинским коллегой Петром Порошенко.

Первыми о разговоре сообщили украинские СМИ — со ссылкой на источник в администрации президента Украины. Утверждалось, что беседа между лидерами состоялась в понедельник, 12 февраля. Однако официальных заявлений не было.

В среду, 14 февраля, эту информацию подтвердил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что инициатором разговора выступил украинский политик.

«Действительно, позавчера был телефонный разговор между Порошенко и Путиным. Звонил Порошенко», — пояснил Песков.

По его словам, основное внимание стороны уделили процессу обмена пленными в Донбассе, который был возобновлён в конце декабря 2017 года.

«Упоминалась тема необходимости продолжения начатого до Нового года процесса обмена удерживаемыми лицами. Действительно, президенты более детально остановились на этой теме», — добавил Песков.

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Рука на пульсе

Какие детали обсуждали Путин и Порошенко, пресс-секретарь уточнять не стал. Между тем украинские СМИ сообщили также, что политики обсуждали повестку дня встречи министров иностранных дел стран «нормандской четвёрки». Она должна пройти в пятницу, 16 февраля.

«Также была обсуждена повестка дня встречи министров иностранных дел стран «нормандской четвёрки», которая запланирована на 16 февраля в Мюнхене. Телефонный разговор состоялся в координации с европейскими партнёрами по нормандскому формату и американскими союзниками», — цитирует издание «Зеркало недели» источник в администрации Порошенко.

В последнее время контакты президентов России и Украины — явление достаточно редкое. И даже если они происходят, в Киеве на официальном уровне сообщать о них не торопятся.

В марте 2017 года администрация Порошенко подтвердила, что глава страны дважды в течение месяца звонил своему российскому коллеге.

Затянувшийся процесс

Отметим, что последний обмен пленными между Украиной и самопровозглашёнными республиками Донбасса состоялся 27 декабря 2017 года. Он же стал первым с сентября 2016 года и крупнейшим с момента начала конфликта в 2014 году. Киеву были переданы 73 человека, украинская сторона, в свою очередь, отпустила 237 пленных.

Процедура прошла на нейтральной территории между населённым пунктом Майорск, который контролируют украинские силовики, и Горловкой, расположенной в ДНР. При проведении обмена присутствовали уполномоченные по правам человека ДНР и ЛНР Дарья Морозова и Ольга Кобцева, а также представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Русской православной церкви.

За день до процедуры обмена глава ДНР Александр Захарченко и исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник подписали указы о помиловании пленных военнослужащих ВСУ.

Давление извне

Некоторые эксперты предполагают, что шаг Порошенко навстречу Путину был сделан под давлением западных партнёров Украины.

Так, по мнению профессора Дипломатической академии МИД России Льва Клепацкого, на Западе ждут от Киева шагов по реализации минских договорённостей, которые Киев фактически бойкотирует.

«Реализация Минских соглашений заторможена, причём очень сильно. И мяч сейчас находится на украинской стороне. И всем участникам минского процесса понятно, что именно Киев тормозит реализацию этих соглашений. Поэтому это, возможно, результат давления на него со стороны партнёров по нормандскому формату — что он (Порошенко. — RT) должен какие-то шаги предпринимать», — пояснил RT Клепацкий.

На этом фоне, считает эксперт, Порошенко приходится переступать через свои заявления об «агрессии России».

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«Так что словоблудие насчёт «агрессора» Порошенко нужно только для внутренних и внешних политических целей. Ведь говорить о том, что российская сторона осуществляет агрессию, — это просто абсурд! Но иначе Порошенко и его команда не имеют никаких основ для сплочения во внутренних вопросах», — добавил он.

В связи с этим Клепацкий расценивает звонок Порошенко Путину как позитивный сигнал и считает, что ситуация должна получить развитие.

Шаткость положения

Эксперт по геополитике, член-корреспондент Российской академии естественных наук Константин Соколов уверен, что украинский президент идёт на такие шаги, потому что испытывает неуверенность в своём политическом будущем. Особенно, отметил Соколов, в свете ситуации вокруг экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

«Думаю, что этот разговор связан прежде всего с критической ситуацией для Порошенко. Мы прекрасно понимаем, что весь этот спектакль, который разворачивается вокруг Саакашвили, заказан прежде всего с Запада. И без санкции США Саакашвили ничего бы такого и не подумал сделать. То есть, попросту говоря, Порошенко хотят списать и сделать из него козла отпущения. Так что в этом смысле ему уже терять нечего», — пояснил RT Соколов.

В связи с этим, предположил эксперт, Порошенко пытается показать, что до сих пор является хозяином в своей стране.