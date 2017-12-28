«Осуждены по российскому закону»: Москва ответила на заявление Порошенко об обмене заключённых украинцев

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Роман Тихонов
Осуждённые в России украинцы не подлежат обмену на заключённых россиян в рамках минских договорённостей, так как были осуждены в соответствии с российским законодательством. Так в Кремле ответили на слова Петра Порошенко о том, что Киев «не отдал ни одного россиянина» в ходе обмена пленными с ЛНР и ДНР, поскольку их планируется использовать для обмена на украинских заключённых. Порошенко добавил, что 15 россиян, содержащихся в украинских тюрьмах, следует обменять на осуждённых в России граждан Украины, в том числе Олега Сенцова и Романа Сущенко.
Кремль ответил на заявление Порошенко об обмене заключённых украинцев
  • Reuters
  • © Alexander Ermochenko

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление Петра Порошенко о том, что в ходе обмена пленными украинская сторона «не отдала ни одного россиянина», а в будущем их планируется обменять на осуждённых в России украинцев. Отвечая на заявление Порошенко, Песков отметил, что осуждённые в России граждане Украины не подлежат обмену в рамках Минских соглашений.

«Что касается ряда лиц, которых вы имеете в виду, которые осуждены здесь, в России, то, безусловно, они не могут считаться пленными или удерживаемыми лицами. Они осуждены в России по российскому законодательству. В любом случае, подобные вопросы обсуждаются на высшем уровне — и всё зависит от тех решений, которые принимает глава государства», — пояснил Дмитрий Песков. 

  • Дмитрий Песков
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Ранее Пётр Порошенко заявил, что россиян, содержащихся в украинских тюрьмах, не включали в списки обмена пленными. 

«Будет прилагаться больше усилий, чтобы вытянуть наших граждан из российских тюрем, из Крыма оккупированного — и ради этого мы сегодня не отдали ни одного россиянина. И более 15 граждан России, которые пребывают в наших тюрьмах, должны быть направлены на возвращение домой Сущенко, Сенцова, Кольченко, Клыха, Карпюка и многих других», — приводит слова Порошенко портал «СТРАНА.ua».

Напомним, что украинский режиссёр Олег Сенцов и Александр Кольченко в 2015 году были осуждены за терроризм в Крыму на сроки 20 и 10 лет. Роман Сущенко находится под арестом по обвинению в шпионаже и, по сообщению ФСБ, является кадровым сотрудником украинской военной разведки. Станислав Клых и Николай Карпюк были осуждены в 2016 году за убийства российских военнослужащих в составе бандформирований на территории Чечни в 1994 и 1995 годах. 

  • Пётр Порошенко в Донецкой области
  • Reuters

Не «всех на всех»

Лидер движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук, представляющий Киев в гуманитарной группе по Донбассу, после обмена, который прошёл 27 декабря, отметил, что следующий этап возвращения пленных будет проходить по принципу «всех на всех».

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«Я считаю, что все обязательства должны быть выполнены, все должны вернуться домой. Будет второй этап обмена, и тогда будет реализован принцип «всех на всех», — заявил тогда Медведчук.

Дмитрий Песков, комментируя высказывание Медведчука, отметил, что предстоит выяснить, кто именно имеется в виду в качестве объектов обмена «всех на всех», подчеркнув, что в целом Москва полностью поддерживает подобные процессы.

«Работа ведётся в целом, поскольку в минских договорённостях речь идёт о принципе «всех на всех». Безусловно, сам по себе процесс полностью поддерживается в Москве. В Москве есть заинтересованность видеть своих граждан у себя в стране. Конечно, мы готовы будем принять все меры, необходимые для освобождения российских граждан», — приводит слова Пескова ТАСС.

Обмен пленными между сторонами конфликта на юго-востоке Украины состоялся 27 декабря на нейтральной территории между населённым пунктом Майорск, который контролируют украинские силовики, и Горловкой, расположенной в ДНР. Согласно договорённостям, обмен должен был пройти по формуле «306 на 74», но на первом этапе Киеву были переданы 73 человека, а ЛНР и ДНР — 237.

Виктор Медведчук тогда сообщил, что расхождение в цифрах было вызвано тем, что 40 человек, находившихся в плену у Киева, были освобождены ранее, а ещё 29 отказались от возвращения в самопровозглашённые республики.

Тогда же представитель украинской стороны пояснил, что Киев не мог включить в список обмена граждан России из-за конвенции, действующей между странами СНГ.

«Сложность и проблема обмена заключалась в том, что украинская сторона с учётом конвенции, которая существует в рамках стран СНГ по выдаче лиц, совершивших преступления, может выдавать граждан России только по официальным каналам МИД. Эти лица в течение последней недели были исключены из предварительно одобренного списка в 306 человек и заменены. Это была серьёзная проблема, с которой спорили представители республик Донбасса», — заявил он.

Напомним, ситуация в Донбассе перешла в стадию вооружённого конфликта весной 2014 года, когда украинские власти приняли решение о силовой операции в ответ на заявления самопровозглашённых республик о самоопределении.

С 2014-го по ноябрь 2017 года конфликт в регионе унёс жизни почти 10 тыс. человек, ещё более 20 тыс. в результате боевых действий получили ранения. Эти данные были представлены в отчёте управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека на Украине. В нём отмечалось, что среди погибших — более двух тысяч гражданских лиц.

Обмен пленными между сторонами конфликта является одним из ключевых аспектов Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, который был подписан Киевом и представителями республик в феврале 2015 года. Однако данная процедура обмена стала первой с сентября 2016 года.

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