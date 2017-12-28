Песков: осуждённые в России украинцы не являются пленными

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Граждане Украины, которые осуждены по российскому законодательству и отбывают наказание, не являются пленными. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, они не могут считаться пленными или удерживаемыми лицами. Они осуждены в России по российскому законодательству. Но в любом случае, конечно, подобные вопросы... решаются на высшем уровне, и всё зависит от тех решений, которые принимает глава государства», — сказал Песков.

Ранее представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко заявила о начале переговоров по второму этапу обмена пленными с Донбассом.

Накануне украинский президент Пётр Порошенко заявил, что Киев в рамках обмена пленными в Донбассе не освободил арестованных граждан России, так как планирует делать это только в обмен на осуждённых в России украинцев.

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