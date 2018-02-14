Эксперт объяснил, почему Порошенко стал инициатором телефонного разговора с Путиным

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Павел Астахов
Профессор Дипломатической академии МИД России Лев Клепацкий в беседе с RT объяснил, почему президент Украины Пётр Порошенко стал инициатором телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся 12 февраля.
Эксперт объяснил, почему Порошенко стал инициатором телефонного разговора с Путиным
  • Reuters
  • © Denis Balibouse

«Реализация Минских соглашений заторможена, причём очень сильно. И мяч, что называется, находится на украинской стороне. Всем участникам Минского процесса стало понятно, что именно Киев тормозит реализацию договорённостей. Поэтому, скорее всего, это результат давления на Порошенко со стороны партнёров по «нормандской четвёрке» — Франции и Германии. Что он должен предпринимать какие-то шаги», — сказал Клепацкий.

Ранее в Кремле подтвердили телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента Украины Петра Порошенко 12 февраля. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, инициатором общения стал Пётр Порошенко. 

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