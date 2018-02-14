Песков: Порошенко выразил соболезнования в связи с крушением Ан-148 в Подмосковье

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Президент Украины Пётр Порошенко в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с крушением Ан-148 в Подмосковье.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Президент Украины выразил соболезнования главе российского государства в связи с авиакатастрофой... Он говорил о готовности взаимодействовать по линии завода-производителя для выяснения причин авиакатастрофы», — сказал Песков.

Пассажирский самолёт Ан-148 выполнял рейс из Москвы в Орск и потерпел крушение 11 февраля. На борту лайнера находился 71 человек, все погибли.

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