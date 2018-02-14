МЧС расширяет зону поиска в районе крушения Ан-148 в Подмосковье

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Глава МЧС России Владимир Пучков распорядился расширить зону поиска в районе крушения самолёта Ан-148 в Подмосковье.

Об этом он сказал в ходе селекторного совещания начальнику ГУ МЧС по Московской области Сергею Полетыкину.

«Расширяем зону поиска до 50 га. Применяйте новейшие технологии, в том числе беспилотную авиацию, снегоходы, квадроциклы и всё, что у нас есть на оснащении, включая приборы поиска и мониторинга почвы, всего, что находится под снегом и под землёй», — цитирует ТАСС Пучкова.

Ранее стало известно, что в Жуковском проведут имитирующий взлёт Ан-148 испытательный полёт. 

Пассажирский самолёт Ан-148 выполнял рейс из Москвы в Орск и потерпел крушение 11 февраля. На борту лайнера находился 71 человек, все погибли.

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