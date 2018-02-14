В Жуковском проведут имитирующий взлёт Ан-148 испытательный полёт

Лётчики Лётно-исследовательского института им. Громова (ЛИИ) проведут в Жуковском испытательный полёт, имитирующий взлёт разбившегося Ан-148. Об этом сообщает ТАСС.

«В рамках расследования планируется провести имитацию взлёта самолёта Ан-148», — заявили в ЛИИ.

Как отмечается, данные параметров полёта будут полностью идентичны тем, которые были зафиксированы у разбившегося самолёта.

В ходе испытательного полёта будут отрабатываться различные нештатные ситуации с отключением датчиков, двигателей и других систем.

Ранее Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительные выводы о причинах крушения самолёта Ан-148 Саратовских авиалиний в Подмосковье.

Самолёт Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» выполнял рейс из Москвы в Орск и потерпел крушение 11 февраля. Все находившиеся на борту погибли.