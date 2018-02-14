На месте крушения Ан-148 обнаружено более двух тысяч обломков самолёта

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В районе крушения самолёта Ан-148 в Подмосковье после расширения зоны поиска обнаружено более 2 тыс. обломков.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте ЧС.

«По состоянию на утро среды в районе катастрофы Ан-148 найдено 2,07 тыс. обломков», — сказали в штабе.

Ранее стало известно, что власти Москвы утвердили ежемесячные выплаты для детей жертв крушения.

Самолёт Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» выполнял рейс из Москвы в Орск и потерпел крушение 11 февраля. Все находившиеся на борту погибли.

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