На месте крушения Ан-148 обнаружено более двух тысяч обломков самолёта
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте ЧС.
«По состоянию на утро среды в районе катастрофы Ан-148 найдено 2,07 тыс. обломков», — сказали в штабе.
Ранее стало известно, что власти Москвы утвердили ежемесячные выплаты для детей жертв крушения.
Самолёт Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» выполнял рейс из Москвы в Орск и потерпел крушение 11 февраля. Все находившиеся на борту погибли.