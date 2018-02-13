Власти Москвы утвердили ежемесячные выплаты для детей жертв крушения Ан-148

Власти Москвы утвердили ежемесячные выплаты для детей, живущих в столице, которые потеряли родителя при крушении Ан-148 в Московской области. Об этом сказано на сайте мэрии Москвы.

Сообщается, что соответствующий нормативно-правовой акт был принят на заседании президиума правительства Москвы.

«Детям, которые живут в столице и потеряли в результате катастрофы родителя, каждый месяц будут дополнительно начислять 13 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что семьям погибших в авиакатастрофе москвичей окажут единовременную материальную помощь в размере 1 млн рублей.

«Родственникам и близким погибших компенсируют расходы, связанные с пребыванием в Москве. В организации погребения семьям окажет помощь городское бюджетное учреждение «Ритуал», — добавили в столичной мэрии.

Ранее стало известно, что в результате крушения Ан-148 погибли 11 москвичей.

Самолёт Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», выполнявший рейс из Москвы в Орск, потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Подмосковья. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа.