В результате крушения Ан-148 погибли 11 москвичей
Об этом он написал в своём Twitter.
«По последним данным, в катастрофе Ан-148 погибли 11 москвичей. Выплатим их семьям дополнительную единовременную помощь, окажем адресную социальную поддержку», — сообщил мэр.
По последним данным, в катастрофе Ан-148 погибли 11 москвичей. Выплатим их семьям дополнительную единовременную помощь, окажем адресную социальную поддержку https://t.co/EMiMylWpCm— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 12 февраля 2018 г.
Самолёт Ан-148 «Саратовских авиалиний», следовавший рейсом Москва — Орск, потерпел крушение в воскресенье, 11 февраля, в Раменском районе Московской области. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа.