В результате крушения Ан-148 погибли 11 москвичей

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 11 москвичей погибли в результате крушения Ан-148 в Подмосковье.

Об этом он написал в своём Twitter.

«По последним данным, в катастрофе Ан-148 погибли 11 москвичей. Выплатим их семьям дополнительную единовременную помощь, окажем адресную социальную поддержку», — сообщил мэр.

По последним данным, в катастрофе Ан-148 погибли 11 москвичей. Выплатим их семьям дополнительную единовременную помощь, окажем адресную социальную поддержку https://t.co/EMiMylWpCm — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 12 февраля 2018 г.

Самолёт Ан-148 «Саратовских авиалиний», следовавший рейсом Москва — Орск, потерпел крушение в воскресенье, 11 февраля, в Раменском районе Московской области. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа.