На месте крушения Ан-148 обнаружено почти 500 обломков самолёта и более 1,4 тыс. фрагментов тел

Специалисты МЧС в ходе поисковой операции обнаружили на месте падения Ан-148 около 500 обломков и 1,4 тыс. фрагментов тел. Об этом сообщили в оперативном штабе. Отряды спасателей уже обследовали всю площадь в районе крушения, которая составляет 30 гектаров. С родственниками погибших продолжают работать психологи. Отмечается, что на горячую линию уже поступило свыше 850 звонков. Как идёт расследование авиакатастрофы — в материале RT.

Отряды МЧС обследовали район крушения Ан-148 площадью в 30 гектаров. В ходе поисков было обнаружено почти 500 обломков и более 1,4 тыс. фрагментов тел. Об этом заявили в оперативном штабе на месте ЧС.

«По состоянию на 07:00 вторника обнаружены 1489 фрагментов тел и 498 обломков воздушного судна», — цитирует РИА Новости сообщение.

На месте авиакатастрофы в настоящий момент работают свыше тысячи человек, задействовано более 200 единиц техники, в числе которой и девять беспилотников.

Помимо этого был произведён забор проб ДНК у 66 близких погибших для проведения идентификации. Родственникам жертв продолжают оказывать помощь 49 психологов МЧС. На горячую линию поступило уже свыше 850 звонков, рассказала представитель Российского центра экстренной психологической помощи ведомства Наталья Лукаш.

«Основные участки работы — горячая линия, психологическое сопровождение следственных мероприятий в Москве и Орске, выезд в семьи», — приводит РИА Новости её слова.

Во вторник спасатели сворачивают поисковую операцию, сообщил начальник Главного управления МЧС по Московской области Сергей Полетыкин.

«Сейчас акцент делается на работе с МАК и Следственным комитетом, связанной с вывозом фрагментов воздушного судна», — отметил Полетыкин.

Теперь на месте крушения будет работать инженерная техника. С её помощью специалисты перевезут в Жуковский все обломки самолёта.

Заменили самолёты

В «Саратовских авиалиниях», которым принадлежал Ан-148, сообщили о планах заменить на рейсах все самолёты этого типа.

«Мы их заменим самолётами Embraer 190 и самолётами Як-42. Их должно хватить», — цитирует РИА Новости председателя совета директоров авиакомпании Юрия Давыдова.

Он отметил, что ранее никаких сложностей в обслуживании Ан-148 в компании не было.

Однако проверка «Саратовских авиалиний» Ространснадзором осенью 2017 года выявила нарушения в работе перевозчика. В частности, выяснилось, что масло в редукторах самолётов менялось вдвое реже, чем предписывается инструкцией. По правилам замена должна производиться после 375 часов налёта, компания же пренебрегла регламентом и меняла масло после 750 часов. Об этом со ссылкой на собственный источник в надзорном ведомстве сообщил «Московский комсомолец».

Как пояснила начальник пресс-службы перевозчика Елена Воронова, в данный момент в авиапарке компании числится шесть Ан-148. По её словам, компания не намерена отказываться от рейса Москва — Орск из-за трагического события.

«В данный момент несколько дней рейсы будет выполнять компания «Ижавиа», а далее мы встаём на эти линии с (самолётами. — RT) Embraer», — добавила Воронова.

Команда с опытом

В «Саратовских авиалиниях» также подчеркнули, что экипаж потерпевшего крушение Ан-148 был весьма опытным. Пилоты имели на двоих почти шесть тысяч часов налёта.

«Управлял самолётом командир воздушного судна Губанов Валерий Иванович, опытный пилот… Пришёл в авиакомпанию «Саратовские авиалинии» из компании «Россия», где был пилотом на Ан-148. 5099 общего налёта часов, из них на Ан-148 — 2147 часов налёта. Второй пилот Гамбарян Сергей Арсенович, 812 часов налёта на Ан-148. Перешёл в «Саратовские авиалинии» из авиакомпании «Ангара», где также был пилотом на этом типе воздушного судна», — говорится в сообщении на сайте перевозчика.

Начали расшифровку

Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) уже приступила к анализу состояния чёрных ящиков самолёта, которые были обнаружены 11 и 12 февраля. В распоряжении специалистов — речевой и параметрический самописцы. Оба были сильно повреждены.

Среди возможных версий трагедии — неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность и ошибка пилотирования. Как заявили в Следственном комитете России, взрыв на борту произошёл уже после его столкновения с землёй.

«Установлено, что в момент падения воздушное судно находилось в целостности, без возгорания, взрыв возник после падения самолёта», — уточнила накануне официальный представитель Следкома Светлана Петренко.

В рамках расследования были изъяты документы в офисе авиаперевозчика и аэропортах Москвы (Домодедово) и Орска, а также образцы топлива, файлы радиообмена диспетчеров и командира воздушного судна, файлы системы слежения за воздушным судном на земле и в воздухе, электронные записи показателей радара полёта судна.

Крушение в Подмосковье

В воскресенье, 11 февраля, неподалёку от населённого пункта Степановское Раменского района потерпел крушение Ан-148. Связь с самолётом диспетчеры потеряли практически через несколько минут после взлёта. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.

По факту крушения было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Владимиру Путину постоянно докладывают о ходе расследования.

«Конечно, находясь в Москве, президент постоянно получает информацию от руководства правительственной комиссии. Давайте не будем забывать, что работает комиссия в первую очередь, которая уполномочена делать какие-то заключения. Президент постоянно получает информацию о ходе поисковых работ и других предпринимаемых шагах», — заявил ранее Песков.