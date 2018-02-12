«Нужно смотреть конкретные данные»: какие версии авиакатастрофы Ан-148 в Подмосковье считаются основными

Специальная комиссия Международного авиационного комитета приступила к расшифровке бортовых самописцев самолёта Ан-148, потерпевшего крушение в Подмосковье. Среди возможных версий трагедии — неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность и ошибка пилотирования. По данным СК, взрыв на борту произошёл уже после падения. Что могло стать причиной авиакатастрофы — в материале RT.

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступили к расшифровке бортовых самописцев самолёта Ан-148, который накануне потерпел крушение в Раменском районе Московской области.

«Бортовые самописцы доставлены в лабораторию, в настоящий момент комиссия их изучает, начались вскрытие и расшифровка», — приводит ТАСС сообщение.

Оба бортовых самописца, найденные на месте крушения, сильно повреждены.

«Вскрытие ящиков произойдёт сразу после того, как их доставят в лабораторию. Их состояние и пригодность для расшифровки можно будет оценить уже вечером», — заявили в МАК.

По факту трагедии Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Как заявила журналистам пресс-секретарь СК РФ Светлана Петренко, «в ходе предварительного следствия будут проверены все версии, в том числе исследованы деятельность авиакомпании, техническое состояние воздушного судна, уровень профессиональной подготовки пилотов, факты прохождения ими необходимого обучения».

Министр транспорта Максим Соколов подтвердил, что в катастрофе никто из находившихся на борту людей не выжил. В связи с этим МЧС переквалифицировало проводимую на месте крушения самолёта операцию из поисково-спасательной в поисковую — об этом ближе к ночи сообщил представителям СМИ глава ведомства Владимир Пучков.

Поисково-спасательные работы на месте крушения

Reuters

© Sergei Karpukhin

Поиск тел, а также сбор обломков самолёта продолжается в круглосуточном режиме. По оценкам главы МЧС, поиск займёт порядка семи суток из-за «очень большой площади разброса обломков», тяжёлых погодных условий и рельефа. Для опознания погибших потребуется генетическая экспертиза — целых тел на месте крушения не обнаружено.

Расследование причин трагедии начал Межгосударственный авиационный комитет (МАК), изучением версий занимается специальная комиссия. Свою помощь в расследовании катастрофы окажет и Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК), заявили в пресс-службе организации.

Отдельным проверкам подвергается и компания-перевозчик: как сообщил зампред правительства Саратовской области Александр Буренин, следователи изъяли документы компании для изучения. Свою проверку «Саратовских авиалиний» проводит и Ространснадзор.

Авиакомпания приняла решение временно приостановить эксплуатацию самолётов Ан-148 (всего компанией эксплуатируется шесть таких машин. — RT)

Компания «Саратовские авиалинии» была основана 1994 году, она выполняет как региональные, так и международные чартерные рейсы. Разбившийся 11 февраля Ан-148 был произведён ПАО «Воронежское акционерное самолётостроительное общество» в 2010 году. Напомним, проектирование ближнемагистрального узкофюзеляжного пассажирского самолёта началось в 2001 году под руководством советского и украинского авиаконструктора Петра Балабуева на базе ГП «Антонов». В 2004 году Ан-148 совершил первый полёт, в конструкции машины были задействованы компоненты, произведённые в 15 странах: Франции, России, США и других. Серийный выпуск самолётов был налажен совместно Украиной и Россией.

Самолёт Ан-148-100, потерпевший крушение в Подмосковье, был выпущен в 2010 году, до 2015 года находился в собственности авиакомпании «Россия» — выполнял международные рейсы. В период с 2015 по 2017 год самолёт не эксплуатировался из-за дефицита запчастей. В прошлом году судно было куплено «Саратовскими авиалиниями».

Следует отметить, что ещё в 2012 году глава Авиарегистра МАК Александр Донченко обращался с письмом к генеральному конструктору ГП «Ивченко-Прогресс» Игорю Кравченко и генеральному конструктору ГП «Антонов» Дмитрию Киве, в котором обратил внимание на «серьёзные инциденты, связанные с отказами маршевых двигательных установок на Ан-148-100» и предупредил о том, что эксплуатация может быть приостановлена до устранения проблем.

Впрочем, многие эксперты назвали тогда сложившуюся ситуацию «штатной».

В том же 2012 году «Аэрофлот» отказался приобретать новые самолёты Ан-148 для дочерней компании «Россия», объяснив своё решение завышенной, с точки зрения перевозчика, ценой.

Технический момент

Как уточнили в пресс-службе «Саратовских авиалиний», судно с бортовым номеромRA-61704 поступило в парк компании год назад, в феврале 2017 года. Перед каждым вылетом оно проходило форму оперативного обслуживания. Рейс 6W 703 не был исключением, никаких технических отклонений выявлено не было. В прошлом месяце самолёт проходил форму «C-check» — сложное техническое обслуживание, выполняемое раз в 15—24 месяца или же после 7,5 тыс. часов налёта. На период проверки самолёт отстраняется от полётов примерно на две недели.

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«Что касается проверок, то свой регламент есть в отношении каждого наименования самолётов. Если регламент соблюдается, то делаются соответствующие записи, — пояснил в интервью RT профессор Виталий Бордунов, эксперт по международному воздушному праву и ИКАО. — Так должно быть. А как было на самом деле, всё ли было сделано, установит следствие. Требования к эксплуатации предъявляются жёсткие. А дальше всё зависит от совести перевозчика. Может, не хватало техперсонала, или ещё какие-то причины. Это как с медициной — всё зависит от культуры компании».

Отметим, что в ходе проверки «Саратовских авиалиний», осуществлённой Ространснадзором осенью 2017 года, было выявлено нарушение в работе авиакомпании. В частности, выяснилось, что масло в редукторах самолётов менялось вдвое реже, чем предписывается инструкцией. По правилам замена должна производиться после 375 часов налёта, компания же пренебрегла регламентом и меняла масло после 750 часов. Об этом со ссылкой на собственный источник в надзорном ведомстве сообщил «Московский комсомолец».

По мнению специалистов, такое нарушение не могло привести к крушению самолёта. Как пояснил в интервью RT авиаэксперт Владимир Кормузов, даже если такие нарушения у компании были, стандарты разработаны таким образом, чтобы в разы перекрыть все возможные ошибки.

«Кроме того, тяговооружённость современных самолётов позволяет им продолжать движение и набирать высоту даже в том случае, если один двигатель выходит из строя», — подчеркнул эксперт.

«Саратовские авиалинии» — единственная авиакомпания, осуществляющая рейсы в Орск. Путь до Москвы на поезде занимает двое суток. Однако сейчас многие местные жители, напуганные трагедией, всерьёз планируют пересесть на поезда. Как рассказала RT жительница города по имени Елена, надёжность предоставляемых «Саратовскими авиалиниями» услуг вызывала нарекания и прежде.

«Собственно, как только в СМИ появилась информация о катастрофе, мне сразу мама позвонила, в духе «да всё уже давно неровно было». Ещё осенью, когда она возвращалась из Москвы этим рейсом, вылет был отложен на несколько часов из-за поломки. Она тогда задалась вопросом, летать ли вообще? Сейчас она поедет в Москву уже на поезде», — поделилась впечатлениями Елена.

Обледенение корпуса

Также следователи проверяют версию, согласно которой причиной крушения воздушного судна могло стать обледенение корпуса при взлёте. Поскольку обработка пассажирского самолёта противообледенительными жидкостями — достаточно дорогостоящая процедура, в СМИ была выдвинута версия, согласно которой капитан мог отказаться от неё из экономических соображений.

Обледенение самолёта действительно может привести к аварии, отмечают эксперты. Например, мог покрыться льдом и выйти из строя датчик скорости. Это, в свою очередь, могло послужить причиной резких колебаний скорости и высоты Ан-148-100, которые были зафиксированы до того, как самолёт пропал с радаров.

Поисковые работы на месте крушения

Reuters

© Tatyana Makeyeva

«Если вдруг выяснится, что при подготовке самолёта к полёту были допущены нарушения, это, конечно, просто безобразие. Но всё это выяснится в короткие сроки — все данные были записаны, так что результатов можно ждать достаточно быстро», — подчеркнул Виталий Бордунов.

Но даже если причиной трагедии действительно стало нарастание льда на корпусе, винить в этом капитана не стоит, считает Владимир Кормузов. «Нельзя игнорировать версию, согласно которой причиной крушения могло стать обледенение. Однако вчера были не самые плохие погодные условия. Самая страшная температура с точки зрения образования наледи — небольшой плюс, плюс 2—3 градуса. Но вчера была минусовая температура — -4 °С, это вполне обычные условия», — пояснил эксперт.

К тому же самолёт был достаточно современный, а нынешние воздушные суда изначально оснащают противообледенительными системами, потому что химическая обработка тоже не даёт полной гарантии. Такие системы сбивают ледяные наросты при помощи электрических импульсов, добавил Кормузов.

Столкновение в полёте

В первые часы после крушения в СМИ появилась гипотеза, согласно которой причиной авиакатастрофы стало столкновение с вертолётом, принадлежавшим якобы «Почте России». На эту мысль журналистов навели обнаруженные на месте катастрофы бумажные письма. Однако эта версия вскоре была отброшена: обломков никакого другого летательного аппарата, кроме Ан-148, в районе поисковых работ обнаружено не было. Как пояснила пресс-служба «Почты России», их организация не располагает собственными вертолётами, а использует два самолёта Ту-204С. Однако представители «Почты России» подтвердили, что на борту разбившегося судна находилась небольшая партия корреспонденции весом около 20 кг.

Вместе с тем столкнуться с птицей или, к примеру, с частным БПЛА самолёт действительно мог, считают эксперты. Это может объяснить тот факт, что до крушения пилот резко набирал и снижал скорость.

«Конечно, нужно смотреть конкретные данные. Но если бы у самолёта были проблемы с двигателем, то пилоты в условиях недостаточной тяги могли делать «полочки», чтобы немного разогнать самолёт. В таких ситуациях пилоты начинают набирать высоту, чтобы увеличить расстояние до земли, выполнить разворот и посадку», — пояснил Кормузов.

По словам эксперта, самые распространённые причины аварий при первоначальном наборе высоты — обледенение и отказ двигателя.

«Отказ мог произойти из-за попадания в двигатель птицы или, например, снежного заряда — такие случаи известны. Это происходит, когда судно попадает в облако. И в этом случае речь бы шла, вероятнее всего, о повреждении двигателя, но вряд ли это привело к такому молниеносному падению», — считает эксперт.

Версия взрыва

На версию о взрыве многих натолкнул, в частности, большой радиус разброса обломков самолёта и останков людей. По свидетельству очевидцев, от фюзеляжа практически не осталось крупных фрагментов.

Жители окрестных домов рассказали журналистам, что видели яркую вспышку под крылом самолёта, потом последовала ещё одна, после которой судно начало резко падать.

Появившаяся в прессе информация о том, что экипаж якобы не только успел сообщить о неполадках, но даже запросил аварийную посадку в Жуковском, была опровергнута после публикации записи переговоров авиадиспетчера с экипажем после взлёта Ан-148 до момента его исчезновения с радаров. В разговоре со следователями СК диспетчер подтвердил, что взлёт Ан-148 был произведён в штатном режиме, пилот получил разрешение подняться на 110-й эшелон, но на 70-м эшелоне судно начало резко снижаться и пилот перестал отвечать на запросы.

«Если очевидцы видели горящий самолёт, это может свидетельствовать о том, что на борту был взрыв. В случае отказа двигателя и других неполадок пламя возникает крайне редко, — пояснил Кормузов. — Тем более что это был современный самолёт, оснащённый быстродействующими системами пожаротушения. Поэтому версия взрыва очень актуальна. В её пользу свидетельствует и молчание пилота: ведь если причиной крушения было обледенение, экипаж успел бы связаться с диспетчером».

По мнению экспертов, рассыпаться на части в воздухе без взрыва на борту самолёт может, но только на очень большой высоте, где действует разница давления. Но Ан-148 не успел подняться высоко. Версию возгорания и детонации топливных баков в результате обычного пожара эксперты подвергают сомнению, говоря о том, что взрывается, как правило, топливно-воздушная смесь, а не само топливо.

Версию о взрыве опровергли и в Следственном комитете. По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, самолёт взорвался уже на земле, вслед за детонацией последовало возгорание.

В настоящий момент поисковые работы в районе авиакатастрофы продолжаются. По словам начальника Главного управления МЧС по Московской области Сергея Полетыкина, спасателям осталось обследовать 5 из 30 га в зоне крушения Ан-148.