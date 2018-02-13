СК проверит версию МАК о возможной причине крушения Ан-148 в Подмосковье
По словам официального представителя СК Светланы Петренко, «в соответствии с предположениями представителей МАК, фактором развития особой ситуации в полёте могли стать неверные данные о скорости полёта на индикаторах пилотов».
«Что, в свою очередь, видимо, было связано с обледенением приёмников полного давления при выключенном состоянии систем их обогрева», — сообщила она.
Отмечается, что соответствующие данные следствие будет рассматривать «в совокупности с другими материалами уголовного дела».
«Версия специалистов Межгосударственного авиационного комитета следствием будет проверяться наряду с другими», — добавили в ведомстве.
Ранее в МАК заявили, что одной из причин авиакатастрофы Ан-148 в Подмосковье могли стать неверные данные о скорости полёта, вызванные обледенением приёмников полного давления.
11 февраля самолёт Ан-148 разбился в Московской области вскоре после того, как вылетел из аэропорта Домодедово в Орск. В результате авиакатастрофы погиб 71 человек.