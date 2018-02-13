В МАК назвали возможную причину крушения Ан-148 в Подмосковье

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Одной из причин авиакатастрофы Ан-148 в Подмосковье могли стать неверные данные о скорости полёта, вызванные обледенением приёмников полного давления, сообщили в Межгосударственном авиационном комитете (МАК).

«Предварительный анализ зарегистрированной информации, а также анализ аналогичных случаев, имевших место в прошлом, позволяют предполагать, что фактором развития особой ситуации в полёте могли стать неверные данные о скорости полёта на индикаторах пилотов, что, в свою очередь, видимо, было связано с обледенением ППД (приёмники полного давления) при выключенном состоянии систем их обогрева», — приводит сообщение МАК РИА Новости.

11 февраля самолёт Ан-148 разбился в Московской области вскоре после того, как вылетел из аэропорта Домодедово в Орск.

Жертвами авиакатастрофы стали 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

О расследовании обстоятельств катастрофы — в материале RT.

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