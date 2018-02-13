«Обледенение датчиков давления»: следователи МАК назвали предварительную причину авиакатастрофы в Подмосковье

Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительные выводы о причинах крушения рейса «Саратовских авиалиний» в Подмосковье. По данным следователей, одной из причин авиакатастрофы Ан-148 могли стать неверные данные о скорости полёта, вызванные обледенением приёмников полного давления. По мнению экспертов, в такой ситуации неверные расчёты пилотов влекут роковые последствия. RT разбирался, мог ли отказ приборов стать причиной трагедии.

Пилоты не оценили скорость

Межгосударственный авиационный комитет сообщил предварительные результаты расследования крушения Ан-148 в Подмосковье.

«Предварительный анализ зарегистрированной информации, а также анализ аналогичных случаев, имевших место в прошлом, позволяют предполагать, что фактором развития особой ситуации в полёте могли стать неверные данные о скорости полёта на индикаторах пилотов, что, в свою очередь, видимо, было связано с обледенением ППД (приёмники полного давления) при выключенном состоянии систем их обогрева», — сообщает МАК.

Почему именно пилоты не включили обогрев трех ППД, комиссия МАК намерена выяснить позднее.

Версию МАК для RT прокомментировал летчик 1-го класса, капитан А-320 Андрей Литвинов

«Очень похоже на правду, — заявил Андрей Литвинов. — Я в самом начале говорил, что налицо была потеря устойчивости и управляемости самолёта, а теперь названа и причина – обледенение датчиков полного давления».

Однако Андрей Литвинов не исключает и наличия ошибок со стороны пилотов.

По его словам, ситуация отказа бортовых датчиков отрабатывается пилотами во время тренировочных упражнений.

«Системы обогрева датчиков должны были быть включены, поэтому, возможно, имел место их отказ, — говорит Андрей Литвинов. — Однако пилоты отрабатывают упражнения на случай возникновения подобных ситуация. В кабине даже висит таблица, в которой указано, какой нужно держать тангаж и обороты двигателя, чтобы не допустить сваливания самолёта. Шансы спасти ситуацию у пилотов в таких ситуациях есть, поэтому, возможно, экипаж АН-148 совершил ошибку в пилотировании».

Роковая ошибка пилотов

Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров призвал не торопится с выводами.

«Сейчас названа только предварительная информация, которая прикреплена к материалам дела. Однако позже может выясниться, что отказ датчиков имел место, однако не явился причиной крушения самолёта. Тем не менее стоит отметить, что показатели скорости являются одним из важнейших данных для пилотов», — сказал Гусаров.

Автомашины МЧС России вывозят фрагменты самолёта с места крушения

© Михаил Воскресенский / РИА Новости

Эксперт подчеркнул, что обычно обледенение датчиков не приводит к катастрофе, поскольку экипаж должен уметь выходить из подобных ситуаций.

«Если пилотами вовремя обнаружена неисправность, то ситуацию ещё можно исправить. Однако, если при пилотировании экипаж руководствовался ложными данными, то он мог принимать неверные решения, что и привело к катастрофе. В небе «на глаз» скорость не измерить. К сожалению, в случае отказа датчиков не поможет даже автопилот, который на эти самые датчики и опирается», — сказал Гусаров.

Следственный комитет заявил, что наряду с другими версиями проверит и версию МАК о возможных причинах. Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, анализ специалистов МАК о расшифровке данных бортового параметрического самописца самолета уже получен ведомством.

«В соответствии с предположениями представителей МАК фактором развития особой ситуации в полете могли стать неверные данные о скорости полета на индикаторах пилотов, что в свою очередь, видимо, было связано с обледенением приемников полного давления (ППД) при выключенном состоянии систем их обогрева. Эти данные следствие будет рассматривать в совокупности с другими материалами уголовного дела, находящегося в производстве Главного управления по расследованию особо важных дел СК России.

Версия специалистов Межгосударственного авиационного комитета следствием будет проверяться наряду с другими», — сообщила Петренко.

Росавиация предупреждала

Уже после катастрофы Росавиация предупредила как раз о подобных рисках в полете, связанных с плохой погодой. Как сказано в документе, разосланном 12 февраля по всем авиаучреждениям, с 04.02.2018 по 05.02.2018 выполнение полетов в московском аэроузле осложнялось рядом неблагоприятных атмосферных условий (обильное выпадение в течение продолжительного периода времени осадков в виде снега), что привело к большому числу инцидентов, связанных с влиянием внешних факторов на безопасность полетов.

За указанный период в аэропорту Шереметьево произошло 7 инцидентов с самолетам и типа RRJ-95B (Russia Regional Jet), связанных с расхождением показаний скорости у командира воздушного судна и второго пилота.

Как уточнили в Росавиации, инциденты произошли при выполнении разбега для взлета или на начальном этапе набора высоты. Во всех случаях экипаж и ВС принимали решение о прекращении взлета или возврате на аэродром вылета. По предварительным данным, после осмотров самолетов были обнаружены отложения льда на фюзеляж перед приемником воздушного давления. Образование льда могло быть вызвано замерзанием воды (в условиях сильного снегопада), стекавшей с передней верхней части фюзеляжа и стекол кабины экипажа.

Напомним, 11 февраля самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс по маршруту Москва — Орск, потерпел крушение через 6 минут после взлета из аэропорта «Домодедово». Никто из 65 пассажиров и 6 членов экипажа не выжил. Самолёт упал в 11:27 неподалёку от села Степановское (Раменский район). Взрывом его обломки разметало на площади свыше 30 гектаров. Работа экстренных служб была осложнена сильной заснеженностью территории поисков. На 13 февраля найдено свыше 500 обломков самолёта и 1500 фрагментов тел погибших. Так же были найдены оба бортовых самописца.