В Кремле подтвердили телефонный разговор Путина и Порошенко
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Действительно, позавчера был телефонный разговор между (Петром) Порошенко и (Владимиром) Путиным. Звонил Порошенко», — цитирует РИА Новости Пескова.
Кроме того, стороны обсудили процесс обмена пленными между Киевом и Донбассом.
«Упоминалась тема необходимости продолжения начатого до Нового года процесса обмена удерживаемыми лицами. Действительно, президенты более детально остановились на этой теме», — добавил Песков.
Ранее украинские СМИ сообщили о телефонном разговоре политиков.