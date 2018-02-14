В Кремле подтвердили телефонный разговор Путина и Порошенко

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В Кремле подтвердили, что между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Петром Порошенко состоялся телефонный разговор .

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Действительно, позавчера был телефонный разговор между (Петром) Порошенко и (Владимиром) Путиным. Звонил Порошенко», — цитирует РИА Новости Пескова.

Кроме того, стороны обсудили процесс обмена пленными между Киевом и Донбассом.

«Упоминалась тема необходимости продолжения начатого до Нового года процесса обмена удерживаемыми лицами. Действительно, президенты более детально остановились на этой теме», — добавил Песков.

Ранее украинские СМИ сообщили о телефонном разговоре политиков.

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