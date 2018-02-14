Украинские СМИ сообщили о возможном телефонном разговоре Путина и Порошенко

Украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на представителя администрации президента Украины сообщило, что украинский лидер Пётр Порошенко провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Отмечается, что лидеры двух стран обсудили, в частности, вопросы обмена пленными между Киевом и самопровозглашёнными Луганской и Донецкой народными республиками.

«Также была обсуждена повестка дня встречи министров иностранных дел стран «нормандской четвёрки», которая запланирована на 16 февраля в Мюнхене. Телефонный разговор состоялся в координации с европейскими партнёрами по нормандскому формату и американскими союзниками», — рассказали в администрации Порошенко.

Ранее сообщалось, что 12 февраля исполнилось ровно три года с момента подписания в столице Белоруссии Вторых минских соглашений.

Цель этого документа заключается в том, чтобы положить конец конфликту в Донбассе, вернув регион под контроль Киева в обмен на широкую автономию.