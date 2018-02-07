Порошенко: правительство ФРГ поддержит восстановление территориальной целостности Украины

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Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что новое федеральное правительство Германии будет поддерживать полное восстановление территориальной целостности Украины.

Он поздравил лидеров блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии с достижением соглашения о правительственной коалиции. 

«Сверхважно, что федеральное правительство будет поддерживать полное восстановление территориальной целостности Украины: возвращение Крыма, реинтеграцию Донбасса, размещение миротворцев ООН, помощь в его восстановлении и курс реформ», — заявил Порошенко.

Ранее сообщалось, что ХДС/ХСС и СДПГ завершили переговоры о формировании коалиционного правительства.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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