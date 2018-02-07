Порошенко: правительство ФРГ поддержит восстановление территориальной целостности Украины

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что новое федеральное правительство Германии будет поддерживать полное восстановление территориальной целостности Украины.

Он поздравил лидеров блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии с достижением соглашения о правительственной коалиции.

«Сверхважно, что федеральное правительство будет поддерживать полное восстановление территориальной целостности Украины: возвращение Крыма, реинтеграцию Донбасса, размещение миротворцев ООН, помощь в его восстановлении и курс реформ», — заявил Порошенко.

Вітаю лідерів ХДС/ХСС і СДПН з досягненням угоди про урядову коаліцію!



Надважливо, що федеральний уряд підтримуватиме повне відновлення територіальної цілісності України: повернення Криму, реінтерацію Донбасу, розміщення миротворців ООН, допомогу в його відбудові і курс реформ! pic.twitter.com/76acGVm101 — Петро Порошенко (@poroshenko) 7 февраля 2018 г.

Ранее сообщалось, что ХДС/ХСС и СДПГ завершили переговоры о формировании коалиционного правительства.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.