СМИ: Мартин Шульц возглавит МИД в новом кабмине ФРГ
BILD exklusiv: SPD-Chef Martin Schulz soll das Außenministerium übernehmen https://t.co/Z6dnattACo— Matthias Glück (@matthias_glueck) 7 февраля 2018 г.
Если это произойдёт, то в должности главы внешнеполитического ведомства Шульц сменит Зигмара Габриэля.
По данным издания, пост министра финансов в новом кабмине займёт первый бургомистр Гамбурга, однопартиец Шульца Олаф Шольц.
Ранее сообщалось, что блок канцлера Германии Ангелы Меркель ХДС/ХСС и СДПГ завершили переговоры о формировании коалиционного правительства.