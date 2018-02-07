СМИ: Мартин Шульц возглавит МИД в новом кабмине ФРГ

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Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц станет министром иностранных дел в новом правительстве ФРГ. Об этом пишет газета Bild.

Если это произойдёт, то в должности главы внешнеполитического ведомства Шульц сменит Зигмара Габриэля.

По данным издания, пост министра финансов в новом кабмине займёт первый бургомистр Гамбурга, однопартиец Шульца Олаф Шольц.

Ранее сообщалось, что блок канцлера Германии Ангелы Меркель ХДС/ХСС и СДПГ завершили переговоры о формировании коалиционного правительства.

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