СМИ: Мартин Шульц возглавит МИД в новом кабмине ФРГ

Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц станет министром иностранных дел в новом правительстве ФРГ. Об этом пишет газета Bild.

BILD exklusiv: SPD-Chef Martin Schulz soll das Außenministerium übernehmen https://t.co/Z6dnattACo — Matthias Glück (@matthias_glueck) 7 февраля 2018 г.

Если это произойдёт, то в должности главы внешнеполитического ведомства Шульц сменит Зигмара Габриэля.

По данным издания, пост министра финансов в новом кабмине займёт первый бургомистр Гамбурга, однопартиец Шульца Олаф Шольц.

Ранее сообщалось, что блок канцлера Германии Ангелы Меркель ХДС/ХСС и СДПГ завершили переговоры о формировании коалиционного правительства.