СМИ: Новое правительство ФРГ выступает за сокращение участия в коалиции во главе с США
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект соглашения, который предоставил Союз иностранной прессы.
«Численность контингента в рамках мандата миссии... может быть в значительной степени сокращена», — говорится в документе.
Вместе с этим немецкое правительство планирует прекратить военную миссию в Ираке.
«Миссия бундесвера в северном Ираке была успешной, там удалось оттеснить террористическую организацию «Исламское государство»* военными средствами. Поэтому мы можем… завершить инструкторскую миссию в Северном Ираке», — указывается в соглашении.
Ранее сообщалось, что блок канцлера Германии Ангелы Меркель ХДС/ХСС и СДПГ завершили переговоры о формировании коалиционного правительства.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.