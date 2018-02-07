СМИ: Новое правительство ФРГ выступает за сокращение участия в коалиции во главе с США

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Новое правительство ФРГ, сформированное по итогам переговоров ХДС/ХСС и Социал-демократической партии (СДПГ), выступает за сокращение своего контингента в коалиции во главе с США.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект соглашения, который предоставил Союз иностранной прессы.

«Численность контингента в рамках мандата миссии... может быть в значительной степени сокращена», — говорится в документе.

Вместе с этим немецкое правительство планирует прекратить военную миссию в Ираке.

«Миссия бундесвера в северном Ираке была успешной, там удалось оттеснить террористическую организацию «Исламское государство»* военными средствами. Поэтому мы можем… завершить инструкторскую миссию в Северном Ираке», — указывается в соглашении.

Ранее сообщалось, что блок канцлера Германии Ангелы Меркель ХДС/ХСС и СДПГ завершили переговоры о формировании коалиционного правительства.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.



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