«Порошенко приходит конец»: Саакашвили пообещал вернуться на Украину

Выдворенный с Украины экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили намерен вернуться в страну в ближайшее время. Об этом политик сообщил на пресс-конференции в Варшаве. Он также пообещал посадить в тюрьму «Порошенко и его банду». Для реализации своих планов лидер Движения новых сил уже попросил о помощи Евросоюз и канцлера Германии Ангелу Меркель. Об амбициях бывшего президента Грузии — в материале RT.

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, выдворенный с Украины, намерен «найти момент», чтобы вернуться в страну. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Варшаве.

«В следующий раз (приеду на Украину. — RT) из одного из европейских городов, на обычном рейсе. Я спокойно прилечу в Борисполь, меня спокойно встретят люди. И это будет в ближайшее время. Потому что Порошенко приходит конец. Надо быть очень глупыми и слабыми, чтобы не избавить от него Украину», — сказал политик.

Саакашвили добавил, что в ближайшее время собирается увидеться с сыновьями в Голландии, но не будет там задерживаться.

«Я буду двигаться. У меня дела на Украине. В Грузии тоже, но в первую очередь на Украине», — сказал он.

Накануне Михаила Саакашвили задержали в ресторане «Сулугуни» в центре Киева, не дав ему возможности расплатиться за обед. По словам Саакашвили, его привезли в Борисполь, «подогнали самолёт, скрутили руки и грубо посадили в него», после чего вывезли в Польшу.

Он отметил, что четыре дня назад его уже пытались похитить, когда он находился в гостинице Fairmont Grand Hotel Kyiv:

«Все их службы говорили: «Мы ни при чём, Саакашвили показалось». Порохоботы — специальные животные виртуального мира — утверждали, что у меня мания преследования».

Саакашвили считает: в том, что с ним произошло, следует винить лично президента Украины Петра Порошенко, который решил избавиться от него путём «принудительного выдворения».

«У меня после вчерашнего болит шея, потому что меня душили всю дорогу, как Шарикова. Шея у меня пройдёт, а украинскому олигархату мы её свернём. Мы свернём шею Порошенко и его банде!» — заявил Саакашвили, пообещав посадить своих политических оппонентов в украинскую тюрьму.

При этом бывший президент Грузии уверен, что его изгнали из страны незаконно, так как он имел право находиться на территории Украины в статусе «постоянного жителя». Соответствующий документ у него действовал до марта. Кроме того, теперь Саакашвили не сможет предстать перед судом по делу о государственном перевороте.

«Если человека обвиняют в государственном перевороте, его не изгоняют из страны. Человека, который обвиняется в тяжких преступлениях, нельзя изгонять из страны. Меня будут судить на Украине или нет? Как я попаду в украинский суд? Я говорю: «Заберите меня обратно на Украину! Я хочу, чтобы меня судили на Украине», — потребовал Саакашвили.

«Серьёзного отношения со стороны Германии не будет»

За поддержкой Саакашвили намерен обратиться к Европейскому союзу и, в частности, к канцлеру Германии Ангеле Меркель. Об этом сообщает Bild. Политик считает, что в случае отказа Европы предпринять какие-либо шаги Украине грозит катастрофа.

«Если Евросоюз и, в частности, Ангела Меркель ничего не сделают, то Украина придёт к краху. Порошенко разрушает эту страну и хочет убрать меня, так как я осуждаю коррупцию», — уверен Саакашвили.

По словам программного директора международного дискуссионного клуба «Валдай» политолога Дмитрия Суслова, обращаясь за помощью к ЕС и к Меркель, политик пытается сыграть на недовольстве Европы отсутствием реформ на Украине.

«Очевидно, что Саакашвили больше не к кому обращаться. Всё, что он делает, — это политический цирк. Но обратился к Меркель он потому, что она является политическим лидером Евросоюза, хоть и слабеющим, уходящим. Именно Меркель и Германия формулируют линию Евросоюза в отношении Украины. И как раз в Германии очень недовольны отсутствием реформ на Украине. Саакашвили хочет на этом сыграть», — считает Суслов.

Встреча Михаила Саакашвили и Ангелы Меркель, 2008 год

AFP

Однако Евросоюз не станет помогать Саакашвили в давлении на Украину и Петра Порошенко, уверен эксперт.

«ЕС не может себе этого позволить, поскольку тем самым он нарушит общую, им же самим и Западом в целом созданную парадигму: Украина — жертва, а Россия — агрессор. Никакого серьёзного отношения к нему со стороны германского руководства не будет», — заметил Суслов.

Тем временем в Евросоюзе «продолжают следить за развитием ситуации относительно господина Саакашвили». Об этом заявили в пресс-службе главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини.

«Мы ожидаем, что верховенство права, а также права господина Саакашвили будут обеспечены», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

«Не смешите мои тапочки»

После выдворения Саакашвили Грузия направила Польше запрос об экстрадиции политика. Об этом сообщила грузинский министр юстиции Теа Цулукиани, подчеркнув, что прокуратура Грузии «не снимала и не снимет» запрос о передаче Саакашвили, направленный Киеву.

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При этом в прошлом году прокуратура уже требовала от Варшавы передачи экс-президента Грузии, когда он находился в Польше перед пересечением границы Украины.

«Запрос об экстрадиции направлен и в Польшу. И там действует такое же правило. Это совершилось совсем недавно, и, конечно, мы не можем требовать от Польши реагирования сегодня же или завтра...» — приводит слова Цулукиани «Грузия Online».

В Грузии бывшего лидера обвиняют в растрате бюджетных средств и злоупотреблении служебным положением. Согласно постановлению Тбилисского городского суда, в случае экстрадиции политик будет арестован.

Однако сам Саакашвили не верит заявлениям грузинских властей. По его словам, у Грузии и Украины нет против него серьёзных обвинений.

«Как говорят в Одессе, не смешите мои тапочки. Эта власть в Грузии боится меня как чёрт ладана. Если бы они хотели экстрадировать меня, они бы сделали это ещё вчера», — заявил он в эфире NewsOne.

Он отметил, что в настоящее время находится под охраной польской полиции. При этом экс-губернатор Одесской области не собирается просить политического убежища.

«Я разговаривал с руководством Министерства внутренних дел — они мне звонили, когда я прибыл в аэропорт. Просить у Польши политического убежища я не буду», — подчеркнул Саакашвили.

Хотя Евросоюз не станет помогать Саакашвили, выдавать политика Грузии тоже не станут, предположил Суслов.

«Он является неудобным бывшим другом, от которого все хотят избавиться. Но при этом и отдать его Грузии — тоже нехорошо, поскольку Саакашвили — бывший союзник. Поэтому он будет существовать на территории Евросоюза, но реальной поддержки в противостоянии с Порошенко не получит», — считает эксперт.