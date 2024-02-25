RT в Telegram
Подпишись

Уничтожены пехота, наблюдательный пункт и полевой склад: российские войска поразили объекты ВСУ на правом берегу Днепра

Артиллеристы и миномётчики ВС РФ поразили объекты ВСУ на правом берегу Днепра

Короткая ссылка
Роман Шимаев
На Херсонском направлении военнослужащие группировки войск «Днепр» нанесли удары по позициям украинских войск. По данным Минобороны РФ, на правом берегу Днепра подразделениями артиллерийского соединения ВДВ и минометным расчётом были уничтожены украинская группа пехоты и операторы БПЛА, а также пункт временной дислокации ВСУ с личным составом и полевой склад с боеприпасами. Наряду с этим глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об ожесточённых боях в селе Работино, которые проходят при инициативе ВС РФ.
Уничтожены пехота, наблюдательный пункт и полевой склад: российские войска поразили объекты ВСУ на правом берегу Днепра
  • © Министерство обороны РФ

Подразделения артиллерийского соединения ВДВ и миномётный расчёт группировки войск «Днепр» нанесли удары по позициям украинских войск на правом берегу Днепра, сообщает пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, на Херсонском направлении расчётом кочующего миномёта уничтожена украинская группа пехоты и операторы беспилотных летающих аппаратов, разместившиеся в заброшенном здании в одном из покинутых мирными жителями населённом пункте.

В свою очередь, десантники артиллерийского соединения ВДВ нанесли удары из 152-мм гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б» по выявленным разведывательными подразделениями целям, находящимся под контролем украинских формирований. Указывается, что огонь вёлся в тёмное время суток корректировка и фиксация попаданий велись с помощью беспилотника.

«Точным огнём по заданным координатам разведанных целей, был уничтожен пункт временной дислокации ВСУ с личным составом и полевой склад с боеприпасами», — говорится в сообщении.

Кроме того, в районе населённого пункта Работино (Запорожская область) идут ожесточённые бои. Как сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости, инициатива находится в руках российских бойцов, которых поддерживает артиллерия и фронтовая авиация.

Также по теме
«Ребята все — настоящие профессионалы»: расчёт ЗРПК «Панцирь-С1» несёт службу в зоне СВО
Ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» круглые сутки контролируют воздушное пространство над позициями российских войск в зоне...

Накануне в Минобороны РФ сообщали, что было нанесено комплексное огневое поражение формированиям 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Работино и Вербовое (Запорожская область). Потери противника составили до 35 военнослужащих, восемь автомобилей, артиллерийскую систему М777, САУ «Гвоздика», гаубицу Д-30 и полевой склад боеприпасов.

Награждение, отличившихся при освобождении Авдеевки

Состоялась церемония награждения военнослужащих, особо отличившихся при выполнении задач в ходе операции по освобождению населённого пункта Авдеевка (ДНР). Начальник штаба группировки войск «Центр» генерал-лейтенант Денис Лямин наградил вручил бойцам ордена Мужества, медали «За отвагу» и знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевские кресты.

«Задача стояла перед нами — начать данный штурм с дачного посёлка Милицейский. Дальше наступление развили и зашли непосредственно в город», — отметил замкомандира роты с позывным Винни, награждённый орденом Мужества.

  • © Министерство обороны РФ

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск «Центр» в зоне проведения СВО. Он, в частности, заслушал доклады по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач. Так, командующий группировкой «Центр» генерал-полковник Андрей Мордвичев доложил главе Минобороны РФ, что в ходе операции по освобождению Авдеевки противник был отброшен с занимаемых позиций более чем на 10 км.

«Мы порядка двухсот пленных уже вывели после зачистки, и по поступающей информации, в ближайшие дни планируем ещё около сотни пленных выковырять», — добавил он.

Также по теме
ВС РФ продолжают наступление: в Минобороны заявили, что в ходе освобождения Авдеевки ВСУ отброшены более чем на 10 км
Глава Минобороны России Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск «Центр» в зоне спецоперации. Министр заслушал доклады...

На командном пункте Сергей Шойгу также наградил отличившихся командиров именным огнестрельным оружием.

Перехват беспилотников

В течение ночи были перехвачены шесть украинских беспилотников, нацеленных на объекты на территории РФ.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской области (два БПЛА) и над акваторией Черного моря (четыре БПЛА)», — говорится в сообщении.

Накануне средства ПВО перехватили украинские дроны над территориями Курской, Липецкой, Тульской и Белгородской областей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Читайте самые последние новости и смотрите видео в нашей группе в ОК
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить