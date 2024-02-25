Начальник штаба группировки «Центр» наградил военнослужащих за взятие Авдеевки

Начальник штаба группировки войск «Центр» Денис Лямин наградил военнослужащих за взятие Авдеевки.

Об этом заявили в Министерстве обороны России.

Уточняется, что Лямин наградил военнослужащих, особо отличившихся при выполнении задач в ходе операции по освобождению Авдеевки (ДНР).

Ранее в ведомстве сообщили, что Вооружённые силы России в течение суток улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении.

24 февраля советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Вооружённые силы Украины покинули несколько позиций под Авдеевкой.