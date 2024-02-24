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Советник главы ДНР Кимаковский: ВСУ покинули ряд позиций под Авдеевкой

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Советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский сообщил, что Вооружённые силы Украины покинули несколько позиций под Авдеевкой.
Советник главы ДНР Кимаковский: ВСУ покинули ряд позиций под Авдеевкой
  • AFP
  • © Genya SAVILOV

Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

«ВСУ были вынуждены покинуть часть своих позиций у населённого пункта Ласточкино», — сказал собеседник агентства.

По словам Кимаковского, ВС России наносят удары по украинской армии сразу с нескольких направлений.

Ранее начальник Генштаба Вооружённых сил России генерал армии Валерий Герасимов вручил в зоне специальной военной операции награды военнослужащим, отличившимся при освобождении Авдеевки.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские военные продолжают наступательные действия после взятия Авдеевки, освобождено 72 кв. км.

Подразделения украинской армии за два дня боёв в этом городе лишились 2,4 тыс. военнослужащих, отметил министр.

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