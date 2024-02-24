Средства противовоздушной обороны российских войск за сутки сбили два самолёта МиГ-29 Воздушных сил Украины в небе над ДНР. По данным Минобороны РФ, наряду с этим средства ПВО уничтожили 92 беспилотника, а также перехватили управляемую авиабомбу JDAM и два реактивных снаряда системы HIMARS.

По данным пресс-службы Минобороны РФ, на Купянском направлении спецоперации благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Запад» за сутки поражены подразделения 30-й и 32-й механизированных бригад ВСУ и отражены три контратаки в районе населённого пункта Синьковка (Харьковская область).

ВСУ потеряли здесь до 55 военнослужащих, два пикапа, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

На Донецком направлении подразделения группировки войск «Юг» улучшили положение по переднему краю, нанесли огневое поражение подразделениям 28-й механизированной бригады ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах н. п. Красное и Курдюмовка (ДНР).

Наряду с этим в районе н. п. Богдановка (ДНР) отражена контратака штурмовой группы 42-й механизированной бригады ВСУ. В этом секторе ВСУ потеряли свыше 395 человек, два танка, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей, а также САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» продолжали занимать более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям боевиков и техники 24-й и 53-й механизированных бригад ВСУ.

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В районах н. п. Первомайское и Ласточкино (ДНР) отражены две контратаки штурмовых групп 59-й механизированной и 3-й штурмовой бригад ВСУ. По оценкам МО РФ, противник потерял убитыми и ранеными до 425 военнослужащих, а также три танка, десять боевых бронированных машин и 24 автомобиля.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение формированиям 108-й бригады теробороны в районе н. п. Луговское (Запорожская область). Кроме того, в районе н. п. Шевченко (Запорожская область) отражена контратака штурмовой группы 58-й механизированной бригады ВСУ.

Противник потерял до 125 человек, шесть автомобилей, а также артиллерийскую систему М777 производства США.

На Херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск «Днепр» во взаимодействии с артиллерией нанесено комплексное огневое поражение формированиям 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Работино и Вербовое (Запорожская область).

ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, восемь автомобилей, артиллерийскую систему М777, САУ «Гвоздика», гаубицу Д-30 и полевой склад боеприпасов.

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили боевиков и военную технику ВСУ в 117 районах.

Средства противовоздушной обороны сбили два самолёта МиГ-29 Воздушных сил Украины в районах н. п. Ясеновое и Селидово (ДНР). В течение суток были перехвачены управляемая авиационная бомба JDAM и два реактивных снаряда системы HIMARS производства США. Наряду с этим уничтожено 92 украинских беспилотника.

Сюжет военкора RT о Донецкой фильтровальной станции

Военный корреспондент RT Игорь Жданов подготовил репортаж с Донецкой фильтровальной станции, которая с начала 2022 года находилась под полным контролем ВСУ. Задача станции — обеспечивать Донецк водой.

В сюжете военкора российские бойцы рассказали, что как такового штурма объекта не было, поскольку военнослужащие ВСУ сдались по призыву ВС РФ.

«Мы готовились к штурму, собирались через трубу, через подземелье лезть. Грубо говоря, «Царская охота 2.0» (операция по взятию укрепрайона ВСУ, в ходе которой бойцы ВС РФ двигались под землёй. — RT) должна была быть. В итоге всё получилось спонтанно. Дрон скинул колонку с лозунгами и призывами: «Сдавайтесь, мы вас не убьём». И номер телефона комдива. Они позвонили, сказали, что хотят сдаться. Им дали полчаса, они выскочили. Осталось только зайти и зачистить», — рассказал боец с позывным Дрейк.

Между тем военкор отметил, что станция пока не может подавать воду в жилые дома, поскольку украинская сторона сохраняет контроль над рекой Северский Донец.