Минобороны: ВС России поразили живую силу и технику ВСУ в 117 районах
Вооружённые силы России в течение суток поразили живую силу и технику украинской армии в 117 районах, сообщили в российском Министерстве обороны.
- РИА Новости
«Поражены живая сила и военная техника ВСУ в 117 районах», — говорится в сводке.
Ранее в Минобороны сообщили, что Вооружённые силы России в течение суток улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен