Минобороны: ВС России поразили живую силу и технику ВСУ в 117 районах

Вооружённые силы России в течение суток поразили живую силу и технику украинской армии в 117 районах, сообщили в российском Министерстве обороны.

РИА Новости

«Поражены живая сила и военная техника ВСУ в 117 районах», — говорится в сводке. Ранее в Минобороны сообщили, что Вооружённые силы России в течение суток улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении.