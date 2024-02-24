ВСУ потеряли до 425 военных убитыми и ранеными на Авдеевском направлении
Украинские войска в результате боёв на Авдеевском направлении фронта за прошедшие сутки потеряли до 425 человек убитыми и ранеными, заявило Минобороны России.
- AFP
- © Genya SAVILOV
По данным ведомства, российская армия отразила две контратаки противника.
Бойцы ВС России продолжали занимать выгодные позиции.
Кроме того, российские солдаты улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении.
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