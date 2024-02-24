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ВСУ потеряли до 425 военных убитыми и ранеными на Авдеевском направлении

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Украинские войска в результате боёв на Авдеевском направлении фронта за прошедшие сутки потеряли до 425 человек убитыми и ранеными, заявило Минобороны России.
ВСУ потеряли до 425 военных убитыми и ранеными на Авдеевском направлении
  • AFP
  • © Genya SAVILOV

По данным ведомства, российская армия отразила две контратаки противника.

Бойцы ВС России продолжали занимать выгодные позиции.

Кроме того, российские солдаты улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении.

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