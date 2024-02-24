ВС РФ продолжают наступление: в Минобороны заявили, что в ходе освобождения Авдеевки ВСУ отброшены более чем на 10 км

Глава Минобороны России Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск «Центр» в зоне спецоперации. Министр заслушал доклады командующего группировкой по текущей обстановке, действиям противника и выполнении задач ВС РФ. Командующий группировкой генерал-полковник Андрей Мордвичев в ходе встречи отметил, что в результате операции по освобождению Авдеевки ВСУ были отброшены с занимаемых позиций более чем на 10 км.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск «Центр» в зоне СВО, сообщила пресс-служба оборонного ведомства. В ходе визита глава МО РФ заслушал доклады командующего группировкой войск «Центр» и офицеров штаба по текущей обстановке, действиям противника и выполнении ВС РФ боевых задач. Как отметил командующий группировкой генерал-полковник Андрей Мордвичев, в ходе операции по освобождению Авдеевки противник был отброшен с занимаемых позиций более чем на 10 км. Отмечается, что российские войска продолжают наступление на своих направлениях.

Шойгу отметил важность опережающего обеспечения войск группировки всем необходимым и высказался о роли беспилотников в боевых действиях. Он также добавил, что в войска спланирована поставка БПЛА, управление которыми осуществляется с использованием технологий искусственного интеллекта.

«Мы подошли к этому. Это становится довольно серьёзным оружием», — сказал Шойгу.

Мордвичев, в свою очередь, отметил возросшую эффективность применения ВС РФ разведывательно-ударных и разведывательно-огневых комплексов. По его словам, только за последние две недели на Авдеевском направлении БПЛА уничтожили более 700 различных целей противника, в том числе бронетехнику, артиллерийские системы, радиолокационные средства, а также живую силу.

Наряду с этим командующий группировкой войск «Центр» отметил, что в соответствии с указаниями Шойгу в соединениях и частях сформированы штатные подразделения БПЛА с разведывательными и ударными аппаратами.

Кроме того, главе Минобороны также представили образцы зарубежной трофейной военной техники, захваченной российскими военными в ходе спецоперации. На примере бронетранспортёра М113 производства США российские военнослужащие отметили недостатки западной техники, в частности, в вопросах проходимости.

«Недостаток этой машины, это слабая проходимость. Это касается практически всех европейских машин в наших условиях», — цитирует пресс-служба МО слова замкомандующего ЦВО генерал-лейтенанта Евгения Циндяйкина.

Он также отметил, что «если анализировать весь выставленный ряд, то мы сталкиваемся в полном объёме со всем военно-промышленным натовским потенциалом».

«Всему миру понятно, что лучший автомат — это Калашников, нет, всё равно лезут», — отметил Шойгу.

Помимо прочего, главе Минобороны доложили о массовой сдаче в плен военнослужащих ВСУ в Авдеевке. По данным группировки войск «Центр», после зачистки города зафиксировано около 200 пленных, ожидается поступление ещё около 100 украинских военнослужащих. Шойгу в ответ отметил важность гуманного отношения к пленным.

«Вы слышали, что сказал Верховный Главнокомандующий ВС РФ, — гуманно, как это было всегда», — подчеркнул Шойгу.

Работа штурмовых групп в Авдеевке

Минобороны РФ также опубликовало кадры работы штурмовых групп 1-го армейского корпуса ВС РФ, на которых показан бывший командный пункт ВСУ на Авдеевском коксохимическом заводе.

Как уточнили в оборонном ведомстве, в ходе осмотра цехов завода, где ранее укрывались боевики ВСУ, найдены брошенные пункты управления БПЛА с терминалами глобальной спутниковой системы Starlink, десятки противотанковых гранатомётов производства стран НАТО, ручные гранаты, автоматическое оружие, патроны и сухие пайки.

Отмечается, что российские штурмовики без потерь вышли на украинские позиции, провели зачистку и подняли российский флаг на крыше одного из корпусов предприятия.