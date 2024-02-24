МО показало командный пункт ВСУ на Авдеевском коксохиме с системой Starlink
- РИА Новости
На кадрах показан терминал Starlink, который военнослужащие ВСУ использовали в том числе для управления беспилотными летательными аппаратами.
Кроме того, в бывших укрытиях ВСУ российские бойцы обнаружили десятки противотанковых гранатомётов, ручные гранаты, автоматическое оружие, патроны и сухие пайки.
Ранее стало известно, что российские ударные беспилотники на Авдеевском направлении ликвидировали более 700 различных целей украинской армии за последние две недели.