МО показало командный пункт ВСУ на Авдеевском коксохиме с системой Starlink

Министерство обороны России обнародовало видео работы штурмовых групп 1-го армейского корпуса российской армии, где показаны кадры бывшего командного пункта Вооружённых сил Украины на Авдеевском коксохимическом заводе с системой Starlink, которую украинская армия бросила при отступлении.

На кадрах показан терминал Starlink, который военнослужащие ВСУ использовали в том числе для управления беспилотными летательными аппаратами.

Кроме того, в бывших укрытиях ВСУ российские бойцы обнаружили десятки противотанковых гранатомётов, ручные гранаты, автоматическое оружие, патроны и сухие пайки.

Ранее стало известно, что российские ударные беспилотники на Авдеевском направлении ликвидировали более 700 различных целей украинской армии за последние две недели.