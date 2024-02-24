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МО показало командный пункт ВСУ на Авдеевском коксохиме с системой Starlink

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Министерство обороны России обнародовало видео работы штурмовых групп 1-го армейского корпуса российской армии, где показаны кадры бывшего командного пункта Вооружённых сил Украины на Авдеевском коксохимическом заводе с системой Starlink, которую украинская армия бросила при отступлении.
МО показало командный пункт ВСУ на Авдеевском коксохиме с системой Starlink
  • РИА Новости

На кадрах показан терминал Starlink, который военнослужащие ВСУ использовали в том числе для управления беспилотными летательными аппаратами.

Кроме того, в бывших укрытиях ВСУ российские бойцы обнаружили десятки противотанковых гранатомётов, ручные гранаты, автоматическое оружие, патроны и сухие пайки.

Ранее стало известно, что российские ударные беспилотники на Авдеевском направлении ликвидировали более 700 различных целей украинской армии за последние две недели.

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