Минобороны: средства ПВО сбили два украинских МиГ-29 в ДНР
Системы противовоздушной обороны сбили два украинских самолёта МиГ-29 в Донецкой Народной Республике, говорится в свежей сводке Минобороны России.
- AP
- © Libkos
Ведомство сообщило, что самолёты противника были сбиты в районах населённых пунктов Ясеновое и Селидово.
Также Минобороны заявило, что ВСУ потеряли до 425 военных убитыми и ранеными на Авдеевском направлении.
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