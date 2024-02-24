Минобороны: средства ПВО сбили два украинских МиГ-29 в ДНР

Системы противовоздушной обороны сбили два украинских самолёта МиГ-29 в Донецкой Народной Республике, говорится в свежей сводке Минобороны России.

Ведомство сообщило, что самолёты противника были сбиты в районах населённых пунктов Ясеновое и Селидово.

Также Минобороны заявило, что ВСУ потеряли до 425 военных убитыми и ранеными на Авдеевском направлении.