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Рогов заявил об ожесточённых боях в селе Работино на Запорожской линии фронта

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В селе Работино на запорожской линии фронта идут ожесточённые бои, заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Об этом пишет РИА Новости.

«Работино стало одной из самых горячих точек на запорожской линии фронта. Сейчас там идут ожесточённые бои, в том числе за центр села», — сказал он.

Рогов уточнил, что инициатива находится в руках ВС России.

Ранее военнослужащий Вооружённых сил России Роман Дебелый рассказал военному корреспонденту RT Владу Андрице, как участвовал в отражении контрнаступления украинской армии на участке Работино — Вербовое на Запорожском направлении.

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