Рогов заявил об ожесточённых боях в селе Работино на Запорожской линии фронта
Об этом пишет РИА Новости.
«Работино стало одной из самых горячих точек на запорожской линии фронта. Сейчас там идут ожесточённые бои, в том числе за центр села», — сказал он.
Рогов уточнил, что инициатива находится в руках ВС России.
Ранее военнослужащий Вооружённых сил России Роман Дебелый рассказал военному корреспонденту RT Владу Андрице, как участвовал в отражении контрнаступления украинской армии на участке Работино — Вербовое на Запорожском направлении.