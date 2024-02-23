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Боец ВС России рассказал RT об отражении атак на участке Работино — Вербовое

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Военнослужащий Вооружённых сил России Роман Дебелый рассказал военному корреспонденту RT Владу Андрице, как участвовал в отражении контрнаступления украинской армии на участке Работино — Вербовое на Запорожском направлении.
Боец ВС России рассказал RT об отражении атак на участке Работино — Вербовое
  • РИА Новости

Военный с позывным Большой рассказал, как отбил с сослуживцами первый накат колонны техники ВСУ. Тогда под командованием Большого сожгли 21 единицу украинской техники, а сам он получил звезду Героя России.

В беседе с военкором боец сообщил, что в тот день военные ВС России разбили солдат ВСУ ночью, а когда рассвело, услышали гул приближающейся колонны украинской тяжёлой техники. Там были и Bradley, и Leopard.

«Когда дымка рассеялась, вот тогда мы их встретили и сказали: «Здравия желаем». Отработали все ПТУРисты, и мы практически всю колонну оставили на поле боя. Ощущение приятное, во-первых, из-за того, что все парни отработали как надо», — сказал Большой.

Офицер родом из Донецка. Он участвует в специальной военной операции с 2022 года.

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