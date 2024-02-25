Российские десантники уничтожили полевой склад с боеприпасами ВСУ на Днепре

Артиллеристы-десантники группировки войск «Днепр» уничтожили пункт временной дислокации и полевой склад с боеприпасами Вооружённых сил Украины на правом берегу Днепра.

Об этом заявили в Министерстве обороны России.

Как рассказали в ведомстве, десантники артиллерийского соединения ВДВ нанесли удары из 152-мм гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б» по выявленным разведывательными подразделениями целям на правобережье реки, которое находится под контролем ВС Украины.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в селе Работино на Запорожской линии фронта идут ожесточённые бои.